В Бурятии оператора сотовой связи оштрафовали за звонки от мошенников

Звонившие использовали подменные номера



Советский районный суд оштрафовал на 800 тысяч рублей оператора сотовой связи за пропуск вызова с подменного номера. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии, не раскрывая название оштрафованной компании.



Протокол на оператора сотовой связи составили по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи».



Из-за звонка мошенников, который пропустил оператор, пострадала жительница столицы Бурятии.



- В июне 2022 года жительнице Улан-Удэ поступили звонки от неустановленных лиц. Один из них представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её банковские счета заблокированы, в связи с чем необходимо провести ряд действий. Далее женщине позвонил «сотрудник банка», который дал указания по переводу денежных средств. В результате мошеннических действий потерпевшей причинен ущерб в размере 90 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Установлено, что звонившие использовали подменные номера телефонов. В нарушение закона, оператор связи, принявший звонки с подменных номеров, не предпринял мер к их блокировке. За это и получил крупный штраф.



Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов связи за пропуск подменных номеров в декабре 2021 года. Максимальный штраф для юрлиц составляет 1 млн рублей. До этого были приняты поправки к закону «О связи», обязавшие операторов блокировать вызовы и смс с подменных номеров из-за рубежа. Для этого компании обязали подключиться к системе Роскомнадзора по контролю блокировки звонков с подменных номеров.



В 2022 году, по данным Центробанка РФ, объём денежных потерь граждан от телефонных мошенников составил 14,2 миллиарда рублей.

