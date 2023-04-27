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В Улан-Удэ две организации портили воздух

В Улан-Удэ две организации портили воздух
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Организации, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не были вовремя поставлены на учёт

Как выяснила прокурорская проверка, две организации в Советском районе Улан-Удэ со своими котельными нарушали законы об охране окружающей среды и охране атмосферного воздуха.

- Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не были поставлены на государственный учёт в уполномоченном органе. Кроме того, не использовались установки очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Руководители организаций получили представления прокурора. Только после этого котельные поставлены на государственный учёт. Дальнейшее устранение нарушений контролируется прокуратурой района.

Также два должностных лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.21 КоАП РФ «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха», 8.46 КоАП РФ «Невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». Им назначены предупреждение и штраф соответственно. 
загрязнение воздуха

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