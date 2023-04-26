Чтобы получить субсидию, нужно трудоустроить безработных, зарегистрированных в службе занятости, в возрасте до 30 лет
Сельхозтоваропроизводители Бурятии могут получить субсидию от Социального фонда России - три МРОТ при трудоустройстве на нового сотрудника в возрасте до 30 лет. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.
Субсидии работодателям при трудоустройстве граждан выплачивает Социальный фонд РФ. В среднем сумма 3 МРОТ на одного сотрудника составляет примерно 75 тысяч рублей.
Чтобы получить субсидию, работодатели должны являться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Главное условие для работодателя – это трудоустройство безработных и ищущих работу граждан, зарегистрированных в службе занятости, в возрасте до 30 лет включительно.
Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.
Подать заявление на господдержку можно через личный кабинет портала «Работа России». На портале надо указать перечень свободных рабочих мест и вакансий, на которые требуются специалисты. В подборе персонала поможет служба занятости Бурятии.
Фермеры Бурятии могут получить три МРОТ на нового сотрудника
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