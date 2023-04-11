Предпринимателям рассказали о новшествах в законе
Прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев встретился с предпринимателями в Торгово-промышленной палате Бурятии.
- На встрече обсудили актуальные проблемы ведения бизнеса. Вопросы предпринимателей касались порядка расторжения государственных контрактов в одностороннем порядке, работы Центра поддержки предпринимательства, осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Бизнесменам рассказали об изменении закона в сфере закупок товаров и услуг, а также разъяснили порядок проведения профилактических визитов без контрольных мероприятий.
Также прокурор района принял письменные обращения, по которым организованы проверки.
Прокурор Советского района Улан-Удэ встретился с бизнесменами
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 11.04.2023
Предпринимателям рассказали о новшествах в законе
Бизнес, 10.04.2023
Он появится в индустриальном парке «СтройПром»
Бизнес, 09.04.2023
Дизайн-проектом поделился директор аэропорта Дмитрий Гармаев
Бизнес, 07.04.2023
Принадлежащие ему отходы обнаружили в одном из микрорайонов города
Бизнес, 07.04.2023
И.о. директора получил представление прокуратуры
Бизнес, 06.04.2023
Их обязали привести в порядок за пять дней
Бизнес, 06.04.2023
Его жильцы пожаловались на темноту и битые стёкла в подъезде
Бизнес, 05.04.2023
На ежегодное мероприятие также приедут представители деловых кругов Монголии и Беларуси
Бизнес, 05.04.2023
Заявки на конкурс нужно прислать до 15 апреля
Бизнес, 04.04.2023
У судоводителей отсутствовала специальная лицензия
Бизнес, 04.04.2023
Штраф назначили главному инженеру
За прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%
При этом представителям сильного пола достаётся намного чаще женщин
Их попросили явиться в мэрию
Бизнес, 30.03.2023
В том числе поменялся логотип