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Прокурор Советского района Улан-Удэ встретился с бизнесменами

Прокурор Советского района Улан-Удэ встретился с бизнесменами
Бизнес,  Фото:прокуратура Бурятии
Предпринимателям рассказали о новшествах в законе

Прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев встретился с предпринимателями в Торгово-промышленной палате Бурятии.

- На встрече обсудили актуальные проблемы ведения бизнеса. Вопросы предпринимателей касались порядка расторжения государственных контрактов в одностороннем порядке, работы Центра поддержки предпринимательства, осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Бизнесменам рассказали об изменении закона в сфере закупок товаров и услуг, а также разъяснили порядок проведения профилактических визитов без контрольных мероприятий.

Также прокурор района принял письменные обращения, по которым организованы проверки.
прокуратура предприниматели

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