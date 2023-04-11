Прокурор Советского района Улан-Удэ встретился с бизнесменами

Бизнес, Фото: прокуратура Бурятии

Предпринимателям рассказали о новшествах в законе



Прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев встретился с предпринимателями в Торгово-промышленной палате Бурятии.



- На встрече обсудили актуальные проблемы ведения бизнеса. Вопросы предпринимателей касались порядка расторжения государственных контрактов в одностороннем порядке, работы Центра поддержки предпринимательства, осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Бизнесменам рассказали об изменении закона в сфере закупок товаров и услуг, а также разъяснили порядок проведения профилактических визитов без контрольных мероприятий.



Также прокурор района принял письменные обращения, по которым организованы проверки.

