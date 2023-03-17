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Житель Бурятии отсудил 60 с лишним тысяч у оконной фирмы

Житель Бурятии отсудил 60 с лишним тысяч у оконной фирмы
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Компании пришлось вернуть ему предоплату и раскошелиться на неустойку 

С оконной фирмы в пользу жителя Северо-Байкальского района Бурятии взыскали более 60 тысяч рублей. Как выяснилось, мужчина заключил с этой фирмой договор на доставку и установку стеклопакетов, однако она не исполнила свои обязательства.

Северобайкалец обратился в республиканское управление Роспотребнадзора, а надзорное ведомство, в свою очередь, подало в суд иск в защиту его интересов. Служили Фемиды встали на сторону мужчины. Компанию обязали выплатить ему 61 797 рублей.

Большая часть этой суммы – 25 тысяч рублей – стоимость услуг по договору, ещё 5 880 и 7000 – неустойки за нарушение срока выполнения работ и возврата средств. В 318 рублей оценили убытки, которые понёс клиент и в 3 тысячи – моральный вред. Кроме того, фирме пришлось раскошелиться на 20 599 рублей за отказ удовлетворить требования мужчины добровольно.

Решение суда ещё не вступило в законную силу. За защитой своих прав жители республики могут обратиться в Роспотребнадзор РБ по телефону 8 (3012) 37-15-30, а также в консультационный центр ведомства по номеру 8 (3012) 37-90-29.

суд Роспотребнадзор

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