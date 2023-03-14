Курорт «Горячинск» в Бурятии обязали сделать парковку для инвалидов

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Нарушение обнаружила прокуратура



На территории санаторно-курортной организации в Прибайкальском районе Бурятии отсутствовали выделенные специализированные места для парковки автомобилей инвалидов. Об этом сегодня сообщила прокуратура Бурятии. «Байкал-Dailу» выяснил, что речь идёт о популярном курорте «Горячинск».



В итоге руководитель организации получил представление прокурора. Лишь после этого нарушение устранили, и появилось специализированное место для парковки инвалидов.



- Кроме того, должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг». Виновному назначен штраф, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

