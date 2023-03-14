14 марта

13 марта

Популярное

Бизнесмены встретились с и.о. прокурора Бурятии

Бизнесмены встретились с и.о. прокурора Бурятии
Бизнес,  Фото:прокуратура Бурятии
По девяти заявлениям начаты проверки

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев и уполномоченный по правам предпринимателей Чингис Матхеев встретились с представителями малого и среднего предпринимательства.

- На встрече обсудили актуальные вопросы, касающиеся защиты прав и интересов предпринимателей. Разъяснены особенности контрольной (надзорной) деятельности в 2023 году, в том числе виды профилактических мероприятий. Уделено внимание мерам финансовой поддержки предпринимателям, предоставляемым министерством промышленности, торговли и инвестиций республики и комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Кроме того, исполняющий обязанности прокурора республики провёл личный приём. Бизнесмены обратились по вопросам нарушений закона, в том числе при получении мер поддержки бизнеса.

Всем обратившимся даны разъяснения законодательства, по девяти заявлениям организованы проверки, уточнили в прокуратуре. 
прокуратура предприниматели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бизнесмены встретились с и.о. прокурора Бурятии
Бизнесмены встретились с и.о. прокурора Бурятии
Бизнес, 14.03.2023
По девяти заявлениям начаты проверки
В Иркутской области построят десять модульных отелей
В Иркутской области построят десять модульных отелей
Бизнес, 10.03.2023
Первых гостей отели начнут принимать этим летом
Для предпринимателей Бурятии заработал сервис по обращениям
Для предпринимателей Бурятии заработал сервис по обращениям
Бизнес, 09.03.2023
Там они могут в ускоренной форме сообщить о нарушении своих прав
В Бурятии подвели итоги конкурса туристских грантов
В Бурятии подвели итоги конкурса туристских грантов
Бизнес, 07.03.2023
Одобрено 14 проектов на сумму 4,7 млн. рублей
В Улан-Удэ прошёл первый форум гостиничного и ресторанного бизнеса
В Улан-Удэ прошёл первый форум гостиничного и ресторанного бизнеса
Бизнес, 02.03.2023
На мероприятие собрались около 500 участников
Интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Бурятии вырос на 15%
Интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Бурятии вырос на 15%
Бизнес, 02.03.2023
Путешествуя по Бурятии жители и гости республики стали чаще пользоваться мобильным интернетом на федеральной дороге «Байкал»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^