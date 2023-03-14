По девяти заявлениям начаты проверки
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев и уполномоченный по правам предпринимателей Чингис Матхеев встретились с представителями малого и среднего предпринимательства.
- На встрече обсудили актуальные вопросы, касающиеся защиты прав и интересов предпринимателей. Разъяснены особенности контрольной (надзорной) деятельности в 2023 году, в том числе виды профилактических мероприятий. Уделено внимание мерам финансовой поддержки предпринимателям, предоставляемым министерством промышленности, торговли и инвестиций республики и комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Кроме того, исполняющий обязанности прокурора республики провёл личный приём. Бизнесмены обратились по вопросам нарушений закона, в том числе при получении мер поддержки бизнеса.
Всем обратившимся даны разъяснения законодательства, по девяти заявлениям организованы проверки, уточнили в прокуратуре.
Бизнесмены встретились с и.о. прокурора Бурятии
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Цветы продавались в магазине
Нарушение обнаружила прокуратура
По девяти заявлениям начаты проверки
Рейсы стартуют 27 мая
Имущество компании арестовали
Первых гостей отели начнут принимать этим летом
Виновнику назначили штраф
Рейсы в Улан-Удэ будут выполняться два раза в неделю
Бизнес, 09.03.2023
Там они могут в ускоренной форме сообщить о нарушении своих прав
Экономика, 07.03.2023
Из-за «международных мероприятий»
Бизнес, 07.03.2023
Одобрено 14 проектов на сумму 4,7 млн. рублей
Бизнес, 06.03.2023
Заявку можно подать до середины апреля
На мероприятие собрались около 500 участников
Заявки принимаются до середины апреля
Путешествуя по Бурятии жители и гости республики стали чаще пользоваться мобильным интернетом на федеральной дороге «Байкал»