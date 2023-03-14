Бизнесмены встретились с и.о. прокурора Бурятии

Бизнес, Фото: прокуратура Бурятии

По девяти заявлениям начаты проверки



Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев и уполномоченный по правам предпринимателей Чингис Матхеев встретились с представителями малого и среднего предпринимательства.



- На встрече обсудили актуальные вопросы, касающиеся защиты прав и интересов предпринимателей. Разъяснены особенности контрольной (надзорной) деятельности в 2023 году, в том числе виды профилактических мероприятий. Уделено внимание мерам финансовой поддержки предпринимателям, предоставляемым министерством промышленности, торговли и инвестиций республики и комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Кроме того, исполняющий обязанности прокурора республики провёл личный приём. Бизнесмены обратились по вопросам нарушений закона, в том числе при получении мер поддержки бизнеса.



Всем обратившимся даны разъяснения законодательства, по девяти заявлениям организованы проверки, уточнили в прокуратуре.

