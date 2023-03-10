10 марта

09 марта

Популярное

В Бурятии организация затянула с отчётом о потраченной субсидии

В Бурятии организация затянула с отчётом о потраченной субсидии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновнику назначили штраф

Прокуратура Прибайкальского района Бурятии выявила нарушение бюджетного закона при предоставлении субсидии из республиканского бюджета юрлицу.

- В целях реализации мероприятий по компенсации выпадающих доходов – убытков между министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики и обществом с ограниченной ответственностью «Бытсервис» заключено соглашение о предоставлении из бюджета субсидии на сумму 2,8 млн рублей. В нарушение закона должностное лицо ресурсоснабжающей организации отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии в региональное министерство представило несвоевременно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ - нарушение юридическим лицом, являющимся получателями субсидий, условий их предоставления. Сотрудника оштрафовали на 10 тысяч рублей.

прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Для предпринимателей Бурятии заработал сервис по обращениям
Для предпринимателей Бурятии заработал сервис по обращениям
Бизнес, 09.03.2023
Там они могут в ускоренной форме сообщить о нарушении своих прав
В Бурятии подвели итоги конкурса туристских грантов
В Бурятии подвели итоги конкурса туристских грантов
Бизнес, 07.03.2023
Одобрено 14 проектов на сумму 4,7 млн. рублей
В Улан-Удэ прошёл первый форум гостиничного и ресторанного бизнеса
В Улан-Удэ прошёл первый форум гостиничного и ресторанного бизнеса
Бизнес, 02.03.2023
На мероприятие собрались около 500 участников
Интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Бурятии вырос на 15%
Интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Бурятии вырос на 15%
Бизнес, 02.03.2023
Путешествуя по Бурятии жители и гости республики стали чаще пользоваться мобильным интернетом на федеральной дороге «Байкал»
Предприниматели Бурятии стали реже закрывать свой бизнес
Предприниматели Бурятии стали реже закрывать свой бизнес
Бизнес, 28.02.2023
Данными статистики поделился Бурятстат
Бизнесмены Бурятии получили финансово-гарантийную поддержку на 10,4 млрд
Бизнесмены Бурятии получили финансово-гарантийную поддержку на 10,4 млрд
Бизнес, 28.02.2023
Им была оказана помощь по двум программам «Корпорации МСП»
Пенсионеры Бурятии стали активнее пользоваться мобильным интернетом
Пенсионеры Бурятии стали активнее пользоваться мобильным интернетом
Бизнес, 20.02.2023
Жители региона старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом
Предприниматели Бурятии возмущены высокими тарифами за вывоз мусора
Предприниматели Бурятии возмущены высокими тарифами за вывоз мусора
Бизнес, 20.02.2023
Тарифы за вывоз ТКО превышают даже стоимость коммунальных услуг

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^