Виновнику назначили штраф
Прокуратура Прибайкальского района Бурятии выявила нарушение бюджетного закона при предоставлении субсидии из республиканского бюджета юрлицу.
- В целях реализации мероприятий по компенсации выпадающих доходов – убытков между министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики и обществом с ограниченной ответственностью «Бытсервис» заключено соглашение о предоставлении из бюджета субсидии на сумму 2,8 млн рублей. В нарушение закона должностное лицо ресурсоснабжающей организации отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии в региональное министерство представило несвоевременно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ - нарушение юридическим лицом, являющимся получателями субсидий, условий их предоставления. Сотрудника оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В Бурятии организация затянула с отчётом о потраченной субсидии
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