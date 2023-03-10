В Бурятии организация затянула с отчётом о потраченной субсидии

Виновнику назначили штраф



Прокуратура Прибайкальского района Бурятии выявила нарушение бюджетного закона при предоставлении субсидии из республиканского бюджета юрлицу.



- В целях реализации мероприятий по компенсации выпадающих доходов – убытков между министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики и обществом с ограниченной ответственностью «Бытсервис» заключено соглашение о предоставлении из бюджета субсидии на сумму 2,8 млн рублей. В нарушение закона должностное лицо ресурсоснабжающей организации отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии в региональное министерство представило несвоевременно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ - нарушение юридическим лицом, являющимся получателями субсидий, условий их предоставления. Сотрудника оштрафовали на 10 тысяч рублей.



