В дело вмешались судебные приставы
В Бурятии судебные приставы взыскали более 2,5 млн. рублей с местной предпринимательницы. Женщина, являющаяся собственницей одного из улан-удэнских кафе, оформила договор микрозайма в фонде поддержки малого предпринимательства республики. В качестве залога был предоставлен автомобиль. Деньги на развитие бизнеса женщина получила, а вот с возвращением кредита возникли трудности.
Чтобы вернуть предоставленные заемные средства, фонд был вынужден обратиться в суд. Исковые требования микрокредитной компании суд поддержал и обязал выплатить должницу задолженность по договору, в которую вошли основной долг по кредиту, проценты, неустойка и штрафы.
- Общая сумма, которую должница должна была выплатить, составила чуть больше 2,5 млн. рублей. Поскольку в качестве залога был предоставлен автомобиль, то при неисполнении решения суда взыскание могло быть обращено на транспортное средство. То есть заложенное имущество было бы реализовано на публичных торгах, а из его стоимости выплачен долг, - отметили в управлении Федеральной службы судебных приставов Бурятии.
До принятия крайних мер дело не дошло. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав объяснил улан-удэнке какие последствия при неисполнении обязательств могут наступить. Разъяснения дали положительный результат: в течение четырёх месяцев весь долг был погашен. Деньги перечислены на расчётный счёт взыскателя.
С владелицы кафе в Улан-Удэ взыскали долг в размере 2,5 млн рублей
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