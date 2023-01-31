Он не принял меры к розыску имущества
По результатам проверки прокуратуры Советского района Улан-Удэ конкурсный управляющий привлечён к административной ответственности.
Прокуратура проверила исполнение законодательства о несостоятельности (банкротстве) в деятельности конкурсного управляющего предприятия-должника.
- Общество с ограниченной ответственностью «Нетрон», оказывавшее услуги по передаче электрической энергии, имеет задолженность по заработной плате свыше 1,5 млн. рублей перед 54 работниками. Прокурорской проверкой установлено, что общество ранее приобрело электротехническое оборудование. Вместе с тем конкурсный управляющий не принял меры к розыску этого имущества и включению его в конкурсную массу с целью погашения кредиторской задолженности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В отношении конкурсного управляющего было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ «Неисполнение арбитражным управляющим, обязанностей». В итоге он был привлечён к административной ответственности.
Решение суда вступило в законную силу.
В Улан-Удэ привлекли к ответственности конкурсного управляющего
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