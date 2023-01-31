31 января

30 января

Популярное

В Улан-Удэ привлекли к ответственности конкурсного управляющего

В Улан-Удэ привлекли к ответственности конкурсного управляющего
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Он не принял меры к розыску имущества

По результатам проверки прокуратуры Советского района Улан-Удэ конкурсный управляющий привлечён к административной ответственности.

Прокуратура проверила исполнение законодательства о несостоятельности (банкротстве) в деятельности конкурсного управляющего предприятия-должника.

- Общество с ограниченной ответственностью «Нетрон», оказывавшее услуги по передаче электрической энергии, имеет задолженность по заработной плате свыше 1,5 млн. рублей перед 54 работниками. Прокурорской проверкой установлено, что общество ранее приобрело электротехническое оборудование. Вместе с тем конкурсный управляющий не принял меры к розыску этого имущества и включению его в конкурсную массу с целью погашения кредиторской задолженности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В отношении конкурсного управляющего было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ «Неисполнение арбитражным управляющим, обязанностей». В итоге он был привлечён к административной ответственности.

Решение суда вступило в законную силу. 
конкурсные управляющие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Предпринимательница Кира Макарова оставляет бизнес и уезжает в Крым работать волонтёром
Предпринимательница Кира Макарова оставляет бизнес и уезжает в Крым работать волонтёром
Бизнес, 31.01.2023
«Чувствую, что должна помочь нашим мужчинам», - говорит известная предпринимательница
В Бурятию проверили партию из 19 тонн свежих яблок
В Бурятию проверили партию из 19 тонн свежих яблок
Бизнес, 27.01.2023
Большая партия пришла из Казахстана
Жители Бурятии отсудили у строительной компании почти 4 миллиона
Жители Бурятии отсудили у строительной компании почти 4 миллиона
Бизнес, 27.01.2023
Вернуть деньги им помогли в Роспотребнадзоре
В Бурятии проверили ферму по разведению червей
В Бурятии проверили ферму по разведению червей
Бизнес, 27.01.2023
Специалисты не нашли там никаких нарушений
Фермер из Бурятии решил разводить коней ради соревнований
Фермер из Бурятии решил разводить коней ради соревнований
Бизнес, 27.01.2023
У него имеется десять лошадей английской породы
На Байкале пассажиров катали на неисправном судне «Тайфун»
На Байкале пассажиров катали на неисправном судне «Тайфун»
Бизнес, 26.01.2023
В суд обратился транспортный прокурор
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии встретился с бизнесменами
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии встретился с бизнесменами
Бизнес, 26.01.2023
На встрече присутствовали Алексей Оловянников и Валентина Бальжанова
В Улан-Удэ определят застройщика «Дальневосточного квартала»
В Улан-Удэ определят застройщика «Дальневосточного квартала»
Бизнес, 25.01.2023
Застройщик будет выбран на конкурсной основе
В аэропорту Улан-Удэ готовятся к строительству нового терминала
В аэропорту Улан-Удэ готовятся к строительству нового терминала
Бизнес, 24.01.2023
Состоялось первое строительное совещание
В Бурятии назвали требования к местам для убоя скота
В Бурятии назвали требования к местам для убоя скота
Бизнес, 24.01.2023
На него можно отправлять только здоровых сельхозживотных
Соцучреждения Бурятии будут обеспечивать мясом через убойные пункты
Соцучреждения Бурятии будут обеспечивать мясом через убойные пункты
Бизнес, 23.01.2023
Сразу три таких появятся в Кижингинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^