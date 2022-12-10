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В магазинах «Титан» удобнее расплачиваться телефоном

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Небольшой ликбез о том, как оплачивать покупки в магазине с помощью QR-кода

В последнее время всё большую популярность приобретает оплата товаров в магазинах с помощью QR-кода. Удобный способ оплаты уже больше года применяется в магазинах торговой сети «Титан», постепенно сменяя привычный нам способ оплаты картой на оплату через систему быстрых платежей (СБП).

Что это за система и с чем её «едят»

QR-код — это графическое изображение, в котором зашифрована вся необходимая платежная информация – банковские реквизиты магазина, сумма и назначение платежа. Эти данные можно прочитать только через программные средства в телефоне, а именно через QR-код мобильного банковского приложения.

Система быстрых платежей (или по-другому система моментальных переводов) начала работать с 2019 года. Была запущена Центральным Банком России и Национальной платежной системой. Магазин «Титан» в числе первых подключился к ней. Благодаря СБП покупатель может оплачивать товары в магазине с помощью телефона, не нося с собой банковские карты. Как это и было раньше, до введения санкций. Только здесь оплата происходит через QR-код мобильного банковского приложения.

Как происходит оплата

К примеру, покупатель стоит в очереди, подходит к кассе. Кассир пробивает все покупки, выходит итоговая сумма. Потом кассир спрашивает у клиента, вы будете оплачивать картой или по системе быстрых платежей? Покупатель отвечает, по СБП.

Кассир выбирает у себя на кассе оплата по QR-коду, терминал формирует индивидуальный QR-код покупки клиента. QR-код отобразится на специальном считывающем устройстве, которым оборудован кассовый терминал. Теперь покупателю нужно только считать QR-код телефоном.

Для этого у клиента заранее на телефоне должно быть установлено мобильное приложения любого банка.

Что нужно сделать покупателю? Три простых шага.

1. Открыть мобильное приложение своего банка и выбрать оплату по QR-коду;
2. Навести камеру смартфона на QR-код;
3. Подтвердить оплату.

Оплата моментально проходит, у кассира выходит чек. Он отдаёт чек и товар.

Комиссии, пароли и пинкоды

Что касается комиссий, оплата через СБП абсолютно бесплатная для клиента, также, как и оплата обычной картой. Также одним из важных плюсов является то, что при оплате через систему быстрых платежей нет никаких одноразовых паролей. Не важно, какую сумму оплачивает покупатель - 1000 рублей, или 5000 рублей. При оплате мобильным банковским приложением сумма роли не играет.

Можно одной операцией даже оплатить до одного миллиона рублей. К примеру, в автосалоне можно купить даже автомобиль одной простой операцией. Не нужно никаких долгих банковских переводов, и оплаты по счёту или квитанции. Этот способ придуман для того, чтобы ускорить процесс оплаты и сделать его максимально удобным для клиента.

Безопасность

Оплата через СБП абсолютно безопасна. Все операции, совершаемые через систему, защищены в соответствии со всеми стандартами информационной безопасности на уровне Банка России, НСПК (Национальной системы платежных карт) и банков-участников. При СБП установлены такие уровни защиты, что их никак не взломаешь. В мобильное приложение никто кроме самого владельца телефона не сможет зайти. А картой может любой оплатить.

Дополнительно

Можно добавить, что при оплате по СБП не нужно беспокоиться о том, что снимется не та сумма. Покупатель оплачивает только ту сумму, которая вышла на кассе, сумму итоговой покупки. Эта сумма автоматически «зашивается» в индивидуальный QR-код. Когда смартфон отсканирует этот QR-код, у клиента в приложении отобразится сумма и название товара, за что он оплачивает.

Выгода

Плюсов оплаты системой быстрых платежей много! Первое – не нужно носить с собой карту, второе- безопасность, третье – возможность оплачивать без пинкода, четвёртое – компании часто предлагают различные акции покупателям, которые делают покупки через СБП.

За технологиями оплаты через СБП стоит будущее. Люди ценят время и удобство, а это очень важный момент.
Титан супермаркет

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