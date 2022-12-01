В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Баунтовского района Бурятии совместно со специалистами контролирующих органов выявила нарушение природоохранного законодательства золотодобывающими организациями, осуществляющими деятельность на территории района.
Выявлено, что одной из организаций вопреки условиям лицензии на пользование недрами отработка запасов месторождения металла проводилась в месте, не предусмотренном проектом.
Двумя другими организациями нарушены правила хранения и порядок учёта добытого золота.
Директорам организаций внесены два представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены частично, устранение нарушений в полном объёме находится на контроле прокуратуры района.
Кроме того, прокуратурой в отношении трёх руководителей возбуждены пять административных дел по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ «Нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами», ч. 1, ч. 2 ст. 15.47 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований к учёту и хранению драгоценных металлов». Должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии предприятия добывали золото там, где им не положено
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 01.12.2022
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 30.11.2022
А улан-удэнцам с хорошим опытом готовы платить даже больше обещанного
Бизнес, 30.11.2022
Жалоб по теплу стало меньше. Их количество снизилось более чем на 45 процентов
В общественном транспорте Улан-Удэ с 1 сентября действует скидка при оплате проезда загруженной в смартфон картой «Мир»
билайн бизнес и компания DataFort помогли АО «Новосибирскэнергосбыт» реализовать стратегию диджитал трансформации предприятия
Среди семян были огурцы, томаты и тыква
Оператор связи билайн проводит работы по модернизации сети в 7 районах Республики Бурятии
Материалы проверки направят в прокуратуру
Цены на проживание поднялись на 15-20%
Им напомнили о соблюдении санитарных норм на корпоративах и банкетах
Оператор создал телеком-инфраструктуру для торгово-развлекательного центра в столице Бурятии
Бизнес, 24.11.2022
Новый ГОК появится в Бодайбинском районе
Бизнес, 24.11.2022
Земля заросла кустарниками
Бизнес, 23.11.2022
Специалисты структурного подразделения ПАО «ВымпелКом» развернули на промышленных объектах ООО «Иркутская нефтяная компания» системы корпоративной частной сети на базе технологии сотовой связи 4-го поколения
Бизнес, 23.11.2022
Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов