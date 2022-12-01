В Бурятии предприятия добывали золото там, где им не положено

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура Баунтовского района Бурятии совместно со специалистами контролирующих органов выявила нарушение природоохранного законодательства золотодобывающими организациями, осуществляющими деятельность на территории района.



Выявлено, что одной из организаций вопреки условиям лицензии на пользование недрами отработка запасов месторождения металла проводилась в месте, не предусмотренном проектом.



Двумя другими организациями нарушены правила хранения и порядок учёта добытого золота.



Директорам организаций внесены два представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены частично, устранение нарушений в полном объёме находится на контроле прокуратуры района.



Кроме того, прокуратурой в отношении трёх руководителей возбуждены пять административных дел по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ «Нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами», ч. 1, ч. 2 ст. 15.47 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований к учёту и хранению драгоценных металлов». Должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



