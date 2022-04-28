Улан-удэнец взыскал с автосалона 3,5 млн рублей

Представители автосалона отказывались добровольно вернуть положенные покупателю деньги



Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск горожанина к иркутскому автосалону. Автосалон ранее отказался вернуть деньги за дорогой автомобиль с недостатком.



- В одном из автосалонов Иркутска гражданин приобрёл автомобиль по цене 2 708 000 рублей. После покупки владелец автомобиля при эксплуатации обнаружил конструктивный недостаток. Покупатель обратился к продавцу с целью возврата денежных средств, в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Продавец отказал в удовлетворении требований, в связи с чем потребитель обратился в суд, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Решением суда в пользу покупателя присуждено 3 582 375 рублей. Из них 2 708 000 рублей – по договору купли-продажи, 272 255 рублей – возмещение убытков, 10 000 рублей – компенсация морального вреда, 500 000 рублей – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, 92 480 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами.



Продавец не согласился с вынесенным решением и подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда оставила в силе решение. Сейчас оно вступило в законную силу.



