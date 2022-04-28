 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

Улан-удэнец взыскал с автосалона 3,5 млн рублей

Улан-удэнец взыскал с автосалона 3,5 млн рублей
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Представители автосалона отказывались добровольно вернуть положенные покупателю деньги

Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск горожанина к иркутскому автосалону. Автосалон ранее отказался вернуть деньги за дорогой автомобиль с недостатком.

- В одном из автосалонов Иркутска гражданин приобрёл автомобиль по цене 2 708 000 рублей. После покупки владелец автомобиля при эксплуатации обнаружил конструктивный недостаток. Покупатель обратился к продавцу с целью возврата денежных средств, в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Продавец отказал в удовлетворении требований, в связи с чем потребитель обратился в суд, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Решением суда в пользу покупателя присуждено 3 582 375 рублей. Из них 2 708 000 рублей – по договору купли-продажи, 272 255 рублей – возмещение убытков, 10 000 рублей – компенсация морального вреда, 500 000 рублей – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, 92 480 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами.

Продавец не согласился с вынесенным решением и подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда оставила в силе решение. Сейчас оно вступило в законную силу.

Роспотребнадзор автомобили суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале в Бурятии планируют разбить парк-сад со скульптурами Даши Намдакова
На Байкале в Бурятии планируют разбить парк-сад со скульптурами Даши Намдакова
Бизнес, 27.04.2022
Новый объект появится на территории будущей гостиницы
Бурятские мебельщики планируют занять нишу IKEA
Бурятские мебельщики планируют занять нишу IKEA
Бизнес, 27.04.2022
О перспективах заявил глава Бурятии Алексей Цыденов
В Улан-Удэ ТГК-14 уличили в занижении температуры
В Улан-Удэ ТГК-14 уличили в занижении температуры
Бизнес, 27.04.2022
Произошло это в разгар зимних морозов
МегаФон запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана
МегаФон запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана
Бизнес, 26.04.2022
Специалисты видят огромный потенциал Узбекистана как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии
В Улан-Удэ фирму понудили поменять название через суд
В Улан-Удэ фирму понудили поменять название через суд
Бизнес, 26.04.2022
Использование словосочетания в названии было незаконным
Жители Бурятии усилили «родительский контроль» в интернете
Жители Бурятии усилили «родительский контроль» в интернете
Бизнес, 25.04.2022
Сервис от МегаФона позволяет видеть, где сейчас находится ребёнок, заряжен ли его телефон и достаточно ли на балансе средств
Народная артистка Бурятии разработала рецепт овощных бууз
Народная артистка Бурятии разработала рецепт овощных бууз
Бизнес, 22.04.2022
Бадма-Ханда продолжает удивлять уникальными рецептами
В Бурятии маршрутчикам будут платить субсидии ежедневно
В Бурятии маршрутчикам будут платить субсидии ежедневно
Бизнес, 21.04.2022
Маршрутчики получат финансовую помощь из республиканского бюджета
В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
В Бурятии борец строит санаторий, где будут лечить кумысом
Бизнес, 21.04.2022
Мастер спорта по борьбе Зорикто Цырендондопов активно развивает молочное коневодство
В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину
В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину
Бизнес, 20.04.2022
На мясе отсутствовала обязательная маркировка
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария
В Улан-Удэ установят тарифы на услуги колумбария
Бизнес, 20.04.2022
Храниться там могут 160 урн с прахом
Российские банки обяжут раскрыть полную стоимость ипотечного кредита
Российские банки обяжут раскрыть полную стоимость ипотечного кредита
Бизнес, 20.04.2022
Это покажет людям реальную стоимость кредита
В Бурятии бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 22 млн
В Бурятии бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 22 млн
Бизнес, 20.04.2022
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^