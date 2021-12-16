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14% жителей Бурятии остались без новогодних корпоративов

14% жителей Бурятии остались без новогодних корпоративов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Есть компании, где сотрудники сами массово отказались от новогодней вечеринки

24% работающих жителей Бурятии признались, что у них в компании никогда не проводятся корпоративы, 44% рассказали, что такие праздники бывают лишь изредка. Только для 27% корпоративы – регулярная практика. Таковы результаты опроса, который Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела совместно с сайтом Зарплата.ру.

58% из тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что в этом году у них на работе будет праздник в честь Нового года. Как правило, это начинающие специалисты (57%), маркетологи и юристы (по 50%).

Ещё 24% жителей Бурятии отмечают, что компания пока не определилась, а 14% точно останутся без вечеринки с коллегами. Последние преобладают среди специалистов по управлению персоналом (45% ответили, что корпоратива точно не будет), в транспортно-логистической сфере (38%) и в сфере добычи сырья (33%).

Те жители республики, которые останутся без новогоднего корпоратива, чаще всего объясняют это сложной эпидемиологической обстановкой (58%) и отсутствием бюджета на праздник (14%). Кроме того, 7% говорят, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год, а 9% сообщили, что сотрудники массово отказались посещать корпоратив.

54% компаний, которые всё-таки будут устраивать новогодний праздник для сотрудников, намерены сделать это в оффлайн-формате, 24% - онлайн. Ещё 18% респондентов пока не знают деталей и затруднились ответить. Если говорить про оффлайн, то в каждом втором случае (58%) праздник состоится в ресторане, кафе или столовой, ещё 28% будут отмечать в клубе или лофте, а 13% - на рабочем месте.

38% респондентов сообщили, что новогодний корпоратив будет проходить полностью за счет работодателя, 33% будут праздновать частично за счет компании, частично за счет сотрудников, 27% - только за счёт сотрудников (такой формат наиболее распространен среди бухгалтеров, административного персонала и высшего менеджмента).

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Бурятии, в отличие от прошлого, корпоративы официально разрешены. С 1 декабря возобновлена деятельность банкетных залов и ночных клубов. Также предприятиям общепита разрешили работать всю ночь.

- Снимая эти ограничения, мы ждём от наших предпринимателей ответственности и контроля. Мы все должны понимать, что новогодние праздники не должны обернуться новым ростом заболеваемости. Вообще от ответственности каждого жителя республики, будь то предприниматель или посетитель, зависит дальнейшая жизнь. Либо мы будем жить нашей привычной жизнью, либо снова будут болеть наши земляки, и мы все силы будем бросать на спасение жизни и здоровья людей. Всё зависит от нас самих, от каждого. Поэтому я прошу руководителей банкетных залов и ночных клубов подойти серьёзно и соблюдать все мероприятия, - призывал глава Бурятии Алексей Цыденов.
корпоратив Новый год работа

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