Оронгойские арбузы вошли в топ-5 «Вкусов России»

Бурятские арбузы стали одними из лучших в номинации «Вкус природы»



Арбузы из Оронгоя вошла в пятёрку лучших национального конкурса региональных продуктов питания «Вкусы России».



Всего в этом году на гастрономический конкурс всероссийского масштаба было подано 720 заявок из всех регионов России. Свои голоса отдали более миллиона россиян, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.



Из бурятских гастрономических находок в финал конкурса вошли оронгойские арбузы. Бурятская ягода представлена в номинации «Вкус природы». Первая пятерка также представлена волгоградскими помидорами, камчатской жимолостью, кондинскими белыми грибами, некрасовским картофелем.



Второй конкурс региональных брендов «Вкусы России» стартовал 20 октября и продлился до 7 ноября. В прошлом году Республика Бурятия победила с национальным блюдом буузы в номинации «Нас выбирают».



Выращиванием оронгойских арбузов занимается Дмитрий Вихрев с 2017 года.



Несмотря на кажущуюся экзотичность ягод для Бурятии, никакие инновации в работе не используются, но процесс более трудоёмкий, чем в южных регионах. Секрет успеха предпринимателя прост: участие семьи, трактор, система капельного полива и место под солнцем для арбузных полей на южной стороне склона.



Особенные свойства этого арбуза обусловлены уникальными природными условиями, характерными для оронгойских полей. Именно в этом месте вырастают самые ранние овощи из-за особого микроклимата: местность богата теплом и солнечным светом, а в почве полезный химический состав.



- Я очень рад такому результату и благодарен всем, кто отдал за нас свои голоса. В дни голосования я получил сотни звонков и сообщений со словами поддержки! Это очень вдохновляет и мотивирует на дальнейшую работу, – говорит Дмитрий Вихрев.







