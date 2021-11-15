Под запрет могут попасть многие шампуни, стиральные порошки и подобные товары
Продажу бытовой химии вокруг Байкала хотят ограничить. Под запрет могут попасть шампуни, стиральные порошки и другие товары, содержащие более пяти процентов фосфатов, сообщает «Парламентская газета».
Проект закона об ограничении продажи бытовой химии вокруг Байкала появился в базе Госдумы. Его подготовила группа депутатов от «Единой России». В списке авторов — бывший министр природных ресурсов, новый руководитель думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, Николай Валуев, а также депутат от Бурятии Николай Будуев и депутат от Иркутской области Юрий Тен.
Новая редакция проекта закона предлагает внести изменения в закон об охране озера Байкал. В частности, вводится запрет на продажу моющих средств и бытовой химии, в составе которых более пяти процентов фосфатов и фосфонатов, на территории Центральной и буферной экологических зон Байкальской природной территории. Это, например, значительная часть Бурятии, включая столицу республики Улан-Удэ, а также часть Забайкальского края.
Учёные считают, что именно фосфатами питается зелёная водоросль спирогира — основная угроза для экосистемы Байкала. В последнее время они всё чаще фиксируют случаи цветения главного озера страны. Решить эту проблему без ограничения применения фосфатов в прибайкальской зоне невозможно, считают эксперты. Такой документ они пытаются продвинуть ещё с 2017 года. Не в первый раз соответствующий законопроект вносят и в Госдуму. Первая редакция документа появилась в сентябре 2021-го, а 11 ноября группа депутатов внесла его повторно.
В регионах вокруг Байкала хотят ограничить продажу бытовой химии
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