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В Бурятии бизнесмены просят отменить QR-коды

В Бурятии бизнесмены просят отменить QR-коды
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Поднявшие вопрос предприниматели хотят встретиться с главой республики

Глава Закаменского района Бурятии Сергей Гонжитов провёл встречу с местными предпринимателями. Бизнесмены задавали вопросы о наболевшем, в том числе о работе по QR-кодам. О деталях встречи сообщается на официальной странице администрации Закаменского района.

Предприниматели, в частности, задавали вопросы, не является требование QR-кодов нарушением врачебной тайны? Кроме того, на встрече звучали просьбы к главе района о содействии в послаблении ситуации с QR-кодами. В частности, местные бизнесмены спрашивали о том, возможно ли отменить эту пропускную систему на уровне района или продлить не до конца декабря, как заявлено указом главы Бурятии, а до конца ноября.

Владельцы небольших торговых точек рассказали главе Закаменского района о финансовых потерях. Об этом же говорили бизнесмены, чьи основные клиенты – дети и подростки (им посещения непродовольственных магазинов запрещены без сопровождения взрослых).

В итоге было принято решение об инициировании встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым с представителями малого бизнеса района. До этой встречи в адрес главы хотят направить специальное обращение.

- По предварительным данным, визит главы республики в Закамну ожидается во второй декаде декабря. Уже во время совместной встречи планируется обсудить проблемные вопросы поддержки малого бизнеса, - заключили в администрации района.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до конца года пропуск в торговые центры и другие общественные места возможен при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса, о перенесённом заболевании в течение шести месяцев или отрицательном ПЦР-тесте. С 9 ноября смягчили требование для тех, у кого есть медотвод от вакцинации – им теперь достаточно предъявить справку об этом.

Несовершеннолетние не могут посещать точки розничной торговли непродовольственными товарами без сопровождения взрослых, даже при наличии QR-кода о перенесённом менее полугода назад заболевании.
предприниматели

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