В Бурятии доступ по QR-кодам продлится до Нового года

Решение призвано стабилизировать эпидситуацию в республике
В Бурятии по решению республиканского оперативного штаба до 31 декабря продлевается работа по QR-кодам заведений общепита, сферы культуры, оказания бытовых услуг, гостиниц и отелей, домов отдыха, торгово-развлекательных центров, организаций торговли.
За последние сутки в республике зарегистрировано 203 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В отделениях реанимации находится 115 пациентов, из них старше 65 лет – 66 человек. Как отмечает министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, количество тяжелобольных пациентов увеличилось на 19% по сравнению с прошлой неделей. Занятость коечного фонда составляет 80%.
Напоминаем, что особый порядок доступа установлен для предприятий общественного питания, торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, спа-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, бассейнов, фитнес-залов, закрытых спортивных сооружений, физкультурно-спортивных комплексов, открытых термальных бассейнов, библиотек, читальных залов государственного архива, музеев, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа, гостиниц, отелей, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений.
Предъявление QR-кода не распространяется на специализированные объекты розничной торговли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, рекомендуемый перечень которых установлен распоряжением правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р.
Как сообщалось ранее, в Бурятии школы и детские сады после выходных дней начнут работу в штатном режиме. Высшие учебные заведения республики и организации среднего профессионального образования в Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение с 8 по 14 ноября. Данное решение продиктовано сложившейся в республике эпидемиологической ситуацией и ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди категории 18-29.
- За прошедших 4 дня этой недели заболеваемость выросла на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлой недели. Наибольший рост заболеваемости зарегистрирован в возрастных группах 18-29 лет и 50-64 года, – отметил главный государственный санитарный врачи по Бурятии Сергей Ханхареев.
Данные решения приняты сегодня, 5 ноября, на очередном заседании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Принятые решения призваны стабилизировать эпидситуацию в республике и сдержать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
В Бурятии доступ по QR-кодам продлится до Нового года
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