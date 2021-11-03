В Улан-Удэ обладатели QR-кодов организовывают свой «бизнес»

Как сообщал «Байкал-Daily», c 30 октября до 7 ноября в Бурятии предприятия общепита, торговые центры и другие общественные места обязаны впускать посетителей только при условии предъявления QR-кодов. Для непривитых жителей вход ограничен. На этом особо предприимчивые горожане не упускают возможности подзаработать.
На популярном сайте некая Анна разместила объявление «Услуги курьера». За 500 рублей девушка готова сходить в магазин, так как у неё есть QR-код. Помимо оплаты за услугу, Анне необходимо возместить траты на проезд.
Скриншот объявления разместил у себя Instagram-паблик ves_ulan_ude_. В комментариях горожане разделились на два лагеря. Кто-то удивляется предприимчивостью девушки, а некоторые негативно отнёслись к такому способу заработка.
«И что, молодец девчонка», «Совсем одичали уже в край», «Молодец Анна, далеко пойдёшь. Есть жила предпринимательства», «Прикольно», «Тогда уж доставку с магазинов заказать», «Вчера пост был про красноярца, вот и собезьянничела», - написали подписчики.
Справка:
В нерабочие дни общественные места жители Бурятии могут посещать при наличии QR-кода о вакцинации, либо справки о перенесённом не менее шести месяцев назад заболевании. А для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, наряду с документом о медицинском отводе необходимо предоставить отрицательный результат лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения.
Особый порядок доступа в период нерабочих дней действует при посещении предприятий общественного питания, торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, бассейнов, фитнес-залов, закрытых спортивных сооружений, физкультурно-спортивных комплексов, открытых термальных бассейнов, библиотек, читальных залов Государственного архива, музеев, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа, гостиниц, отелей, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений.