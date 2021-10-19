«Универсальная» карта. Больше, чем просто скидка

Как в Улан-Удэ сэкономить на покупке мебели при помощи кешбэка, а ещё сделать себе подарок
Что может быть лучше, чем скидка на долгожданную покупку? Наверное, подарок в виде денежных средств, ответите вы. И будете абсолютно правы. А если этот подарок делает ваша кредитная карта? Поверите? Мы продолжаем наш финансовый эксперимент с «Универсальной» кредитной картой* Азиатско-Тихоокеанского банка, в котором честно рассказываем о тратах наших клиентов, которые согласились провести месяц, используя нашу «Универсальную» кредитную карту.
Получаем «Универсальную» карту
Вторая семья, которая дала согласие на наш эксперимент, - Новосёловы. Анна (25 лет) и Дмитрий (28 лет). Цель – покупка мебели и ежемесячные траты. Анна сразу обозначила, что вернуть средства им необходимо без процентов, но при этом семья планирует снимать наличные средства на мелкие расходы. «Универсальная» кредитная карта может подойти идеально, ведь по ней предусмотрен льготный период до 120 дней и бесплатное снятие наличных до 30 тысяч рублей.
Семейные привилегии
Это целый комплекс предложений, который может позволить нашим клиентам вернуть до 10% кешбэка при тратах от 20 тысяч рублей по карте. Сюда входят покупки: мебель, товары для дома, одежда, детские игрушки, спортивные товары, рестораны, салоны красоты. Как раз то, что нужно!
Но не стоит забывать и про дополнительные функции, которые могут быть доступны при получении «Универсальной» карты. Так, например, в течение первых 5 дней после оформления клиент может без ограничения снять или перевести деньги.
Расходы
После получения карты Анна и Дмитрий купили двуспальную кровать и шкаф – 38000 рублей (кешбэк составил – 10%), а также использовали карту в течение месяца на свои необходимые покупки – 15000 рублей (кешбэк составил – 1%).
Итого расход составил: 53000 рублей.
Кешбэк составил 3950 рублей (38000х10% = 3800 руб. + 15000х1% = 150 руб.).
Анне и Дмитрию удалось сэкономить почти 4000 рублей. На эти деньги семья приобрела в подарок журнальный столик. Сейчас молодожёны планируют оплатить «Универсальной» кредитной картой от АТБ новый кухонный гарнитур, чтобы на кешбэк приобрести набор обеденной посуды.
* Потребительский кредит (с лимитом кредитования) «Универсальная карта». При выполнении условий беспроцентного периода ставка 0%, при невыполнении – от 10 % до 27 % годовых (%-ая ставка для каждого клиента определяется индивидуально по итогам анализа). Сумма: 30000,01 руб. – 1000000 руб., срок возврата кредита: от 24 мес. до 588 мес., ПСК 9,533% – 27,423% годовых, в денежном выражении 4157 руб. – 394000 руб., до 120 дней – льготный период кредитования без уплаты % при своевременном внесении обязательного минимального ежемесячного платежа: 3% от ссудной задолженности в месяц и полного её погашения до окончания этого периода; комиссия за выдачу наличных денежных средств – бесплатно в первые 5 календарных дней после выдачи карты, далее до 30000 руб. ежемесячно, при превышении: 3,9% от суммы снятия за счёт заёмных средств +390 руб.; целевое использование кредита – безналичная оплата товаров, работ, услуг в торгово-сервисных предприятиях, в Интернете. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) Условия на 01.10.21г. и до отмены банком.
«Универсальная» карта. Больше, чем просто скидка
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