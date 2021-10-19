«Универсальная» карта. Больше, чем просто скидка

Что может быть лучше, чем скидка на долгожданную покупку? Наверное, подарок в виде денежных средств, ответите вы. И будете абсолютно правы. А если этот подарок делает ваша кредитная карта? Поверите? Мы продолжаем наш финансовый эксперимент с «Универсальной» кредитной картой* Азиатско-Тихоокеанского банка, в котором честно рассказываем о тратах наших клиентов, которые согласились провести месяц, используя нашу «Универсальную» кредитную карту.Вторая семья, которая дала согласие на наш эксперимент, - Новосёловы. Анна (25 лет) и Дмитрий (28 лет). Цель – покупка мебели и ежемесячные траты. Анна сразу обозначила, что вернуть средства им необходимо без процентов, но при этом семья планирует снимать наличные средства на мелкие расходы. «Универсальная» кредитная карта может подойти идеально, ведь по ней предусмотрен льготный период до 120 дней и бесплатное снятие наличных до 30 тысяч рублей.Это целый комплекс предложений, который может позволить нашим клиентам вернуть до 10% кешбэка при тратах от 20 тысяч рублей по карте. Сюда входят покупки: мебель, товары для дома, одежда, детские игрушки, спортивные товары, рестораны, салоны красоты. Как раз то, что нужно!Но не стоит забывать и про дополнительные функции, которые могут быть доступны при получении «Универсальной» карты. Так, например, в течение первых 5 дней после оформления клиент может без ограничения снять или перевести деньги.После получения карты Анна и Дмитрий купили двуспальную кровать и шкаф – 38000 рублей (кешбэк составил – 10%), а также использовали карту в течение месяца на свои необходимые покупки – 15000 рублей (кешбэк составил – 1%).Итого расход составил: 53000 рублей.Кешбэк составил 3950 рублей (38000х10% = 3800 руб. + 15000х1% = 150 руб.).Анне и Дмитрию удалось сэкономить почти 4000 рублей. На эти деньги семья приобрела в подарок журнальный столик. Сейчас молодожёны планируют оплатить «Универсальной» кредитной картой от АТБ новый кухонный гарнитур, чтобы на кешбэк приобрести набор обеденной посуды.