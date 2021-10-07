В Бурятии объяснили причину, почему приостановили полёты в Тунку
Как сообщал «Байкал-Daily», приостановлены авиаперелёты Улан-Удэ – Кырен- Улан-Удэ.
В пресс-службе министерства транспорта Бурятии пояснили, что это связано с окончанием туристического сезона.
- Авиаперелёты Улан-Удэ – Кырен- Улан-Удэ были запланированы как туристические и рассчитаны на 18 рейсов. Именно такое количество рейсов необходимо было совершить в туристическом сезоне 2020. На эти цели из республиканского сюжета было выделено 2,9 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе минтранса.
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Авиаперелёт Улан-Удэ – Кырен – Улан-Удэ – это пассажирский, туристический рейс, который был поддержан правительством республики. 70 процентов стоимости за билет субсидирует республиканское правительство. Всё это сделано для того, чтобы улучшить транспортную доступность в район и увеличить турпоток в Тункинскую долину.
- Рейсы носили сезонный характер, с июля по сентябрь авиакомпанией «Сила» было выполнено 18 рейсов. Первый рейс был выполнен 16 июля, последний – 12 сентября. Вышеуказанное количество рейсов субсидировано в размере 2,9 миллионов рублей. Стоимость билета для пассажиров составляла три тысячи рублей, - отметили в минтрансе.
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В ближайшее время в правительстве Бурятии будет рассмотрен вопрос о субсидировании авиаперелётов Улан-Удэ – Кырен- Улан-Удэ в новом сезоне 2022 года.
Полёты в Тунку из Улан-Удэ могут возобновить в 2022 году
Бизнес, Фото:
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