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В Бурятии экскурсоводов обяжут носить нагрудные карточки

В Бурятии экскурсоводов обяжут носить нагрудные карточки
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Также будет создана комиссия для аттестации гидов

В Бурятии внесены изменения в сфере туризма. Так, будет создана комиссия для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Накануне на сессии Народного Хурал в двух чтениях был принят соответствующий законопроект.

Проше говоря, республиканское законодательство приводится в соответствие с федеральным.

- Данным федеральным законом расширяется перечень полномочий, осуществляемых органами государственной власти субъектов РФ в сфере туризма, в числе которых: создание аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, внесение сведений об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, - пояснил депутат Валерий Кочнев.

Также будет утверждаться форма нагрудной идентификационной карточки экскурсовода или гида-переводчика.

Помимо этого, будет организован региональный госконтроль за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

- Кроме этого предусмотрено, что туроператоры, турагенты, организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, применяющие специальный налоговый режим, которые осуществляют экскурсионное обслуживание, незамедлительно обязаны информировать исполнительный орган государственной власти Бурятии в сфере туризма, органы местного самоуправления, специализированные службы по обеспечению безопасности туризма и заинтересованных лиц о ЧП, произошедших с туристами при прохождении маршрутов, - заключил Валерий Кочнев.



туризм туристы экскурсоводы

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