В Бурятии прояснили ситуацию с «огромными счетами» от «ЭкоАльянса»

Бизнес, Фото: опубликовано в "Аноним 03"

В компании заявили, что программа дала сбой



В последние дни бизнесмены Бурятии были, мягко говоря, неприятно удивлены поступившими к ним письмами от регионального оператора. Предприниматели выставили огромные счета на крупные суммы за услугу по обращению с ТКО. По информации «Байкал-Daily», один предприниматель, например, получил требование оплатить 187 тысяч, а другой – целых полмиллиона. Все они – малый бизнес, вроде обувных мастерских и пр.



Одна из предпринимательниц, которой также выставили счёт на 514 тысяч рублей, опубликовала по этому поводу пост в паблике «Аноним 03».



- Выложите, пожалуйста. Столкнулась с такой проблемой и прошу Алексея Цыденова обратить на неё внимание. Сегодня 23.09.2021 на электронную почту пришло письмо-претензия и счёт на оплату от «ЭкоАльянса» на ИП. И я, мягко говоря, в шоке от суммы. Что мне делать, такой суммы нет. Эта сумма - полцены стоимости моего дома. Кто сталкивался с эти произволом? Напишите мне. Дайте совет, пожалуйста. За всё это время ко мне представители «ЭкоАльянса» не подходили, - написала женщина.



В комментариях отозвались предприниматели, отметив, что им тоже пришли на почту такие письма и счета.



Что говорят в «ЭкоАльянсе»?



В «ЭкоАльянсе» объяснили так: начисления не совсем корректные – программа дала сбой.



- Я бы хотел обратиться к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, всем тем, кто сегодня получил по электронной почте, рассылке уведомление либо претензию со стороны регионального оператора о том, что необходимо заключить договор с региональным оператором, с указанием в претензии, либо в счёте определённых сумм. К сожалению, программа, которая автоматически формировала пакет, не везде корректно произвела начисления. И поэтому чтобы не разбираться, не сортировать, мы просто официально заявляем о том, что на суммы, указанные в документах, мы просим не обращать внимания. Мы уже ответную рассылку сейчас сделали. Информируем предпринимателей о том, что будем считать – суммы начислены некорректно, будем отдельно по ним уточняться, - обратился гендиректор «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин.



За предоставленные неудобства компания принесла извинения. С каждым получателем такого письма в организации обещают индивидуально отработать.



- Летом проходила избирательная кампания, очень много было критики в адрес регионального оператора, и критика зачастую обоснованная, что качество работ «ЭкоАльянса» оставляет желать лучшего. Здесь причина достаточно простая – у регоператора по-прежнему достаточно серьёзные финансовые затруднения, и мы всё это время не сидели. Мы провели огромную работу, заключив договор с компанией «Большая тройка». Подняли базу по юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, по которой эта рассылка и произошла. Это не для того, чтобы каким-то образом нагрузить бизнес, но в первую очередь для того, чтобы упорядочить взаимоотношения между потребителями наших услуг и заключить договоры, если таковые ещё не заключены, - продолжил он.



В «ЭкоАльянсе» попросили бизнесменов ответить на письма.



- Мы бы хотели попросить получателей наших писем предоставить нам информацию ответным письмом о том, что, если вы являетесь арендатором помещения, приложить договор аренды, проинформировать нас об этом, и все начисления будут отозваны, вопрос мы закрываем. Понятно, что есть собственник помещения, который услугой «ЭкоАльянса» пользуется. Второй момент – если вы являетесь собственником помещения, предоставьте нам информацию о площади вашего помещения для того, чтобы произвести сверку, чтобы если начисление будет производиться, оно было произведено корректно, - объяснил Дмитрий Дружинин.



Надо учитывать один нюанс: не все арендаторы освобождаются от платы за вывоз ТКО. Если у арендатора в договоре с собственником помещения прописано, что за вывоз ТКО отвечает собственник, тогда он ничего не платит. Если же в договоре написано, что собственник поручил ему самому заключить договор с регоператором, тогда арендатор заключает договор с «ЭкоАльянсом».



Ещё одна деталь – долг за предпринимателем, начисленный с апреля 2019 года, с начала работы оператора в Бурятии - остаётся.



- Основная задача – заключить договоры, чтобы у нас эти абоненты появились, а то, что сформируется какой-то долг, здесь мы готовы к диалогу по рассрочкам и т.д. Это всё решаемо в процессе, никто не собирается здесь и сейчас собрать. То, что вот эта задолженность сформировалась, сами предприниматели должны осознавать, что, если у вас нет договора, а мусор всё равно формируется так или иначе, надо же это оплачивать. Мы призываем в взаимопониманию, пойти навстречу регоператору. Мы на самом деле находимся в достаточно сложной ситуации, у нас не хватает финансов для того, чтобы нормально свою услугу оказывать, поэтому это как раз выход, - говорит Дружинин.



Порядка 12 тысяч предпринимателей по базе



На сегодня у компании около 6 тысяч ИП, юридических лиц, которые имеют договоры и исправно оплачивают услугу по вывозу отходов. По новой базе открылось порядка 12 тысяч предпринимателей, у которых нет договоров. Впрочем, не все из них обязаны платить. Ещё раз напомним, освобождаются от платы те арендаторы, у которых чёрным по белому в договоре написано, что за ТКО отвечает владелец помещения – например, собственник ТРЦ. И об этом нужно сообщить региональному оператору, чтобы начисления были отозваны.



В случае если какие-то юрлица не отреагируют на письма, специалисты будут звонить либо посещать их офисы.



О нормативах



Также Дмитрий Дружинин прояснил ситуацию с отменой нормативов для юрлиц.



- Информация идёт по отмене нормативов для юридических лиц по вывозу ТКО. На самом деле в суде первой инстанции решение уже было, в законную силу не вступило. По имеющейся информации, ещё будет апелляция, там пока решение прогнозировать сложно. То есть на сегодняшний день нормативы действуют. В случае, если решение в суде второй инстанции устоится, то здесь должны будут введены в регионе временные нормативы, потому что нормативы, которые должны быть приняты официально и на постоянной основе, они будут разрабатываться ещё в течение следующего года. Сейчас компания только приступила, на это потребуется около года, - заключил гендиректор «ЭкоАльянса».









