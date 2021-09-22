В Улан-Удэ прикрыли ночной клуб «69»

В ночном клубе выявили грубые нарушения санитарного законодательства



В Улан-Удэ суд приостановил на 90 суток деятельность ночного клуба «69». Ранее сотрудники Роспотребнадзора и мобильные группы нашли здесь так называемые ковидные нарушения.



- Выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу распространения коронавирусной инфекции среди населения. Не проводилось обеззараживание воздуха в помещении. Отсутствовали разметки о соблюдении социальной дистанции. Персоналом не использовались медицинские маски. Не соблюдалась социальная дистанция. В уборной комнате умывальники не оборудованы антисептиками для обработки рук, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В отношении юридического лица был составлен протокол об административных нарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.



- Не согласившись с вынесенным постановлением, ООО «Ассоль» обратилось с жалобой в вышестоящий суд. Верховный суд Бурятии жалобу оставил без удовлетворения, постановление Октябрьского районного суда Улан-Удэ – без изменения, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

