Бурятский общепит просит отменить ограничения для вакцинированных

- Уважаемый Алексей Самбуевич, мы понимаем всю сложность ситуации, сложившейся из-за пандемии, предприятия общественного питания сегодня находятся в очень сложной финансовой ситуации. Мы предлагаем реальный выход из ситуации – снять ограничения для жителей, вакцинированных на данный момент. Это позволит сохранить бизнес и подстегнёт жителей вакцинироваться быстрее, выработать коллективный иммунитет и вернуться к полноценной жизни. Призываем вас снять ограничения для вакцинированных жителей. Мы в свою очередь гарантируем ответственную работу и соблюдение всех необходимых ограничений, - обратился бизнесмен к Алексею Цыденову.







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видео - ves_ulan_ude





В комментариях к видео, опубликованному в паблике ves_ulan_ude, одни поддерживают Тумура Дондукова, другие возмущаются, что просят снять ограничения только для вакцинированных: