Бурятский общепит просит отменить ограничения для вакцинированных

Предприятия общественного питания Бурятии просят снять ограничения для вакцинированных жителей. Видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову записал руководитель Гильдии рестораторов Улан-Удэ, генеральный директор компании Synergy Group Тумур Дондуков.
- Уважаемый Алексей Самбуевич, мы понимаем всю сложность ситуации, сложившейся из-за пандемии, предприятия общественного питания сегодня находятся в очень сложной финансовой ситуации. Мы предлагаем реальный выход из ситуации – снять ограничения для жителей, вакцинированных на данный момент. Это позволит сохранить бизнес и подстегнёт жителей вакцинироваться быстрее, выработать коллективный иммунитет и вернуться к полноценной жизни. Призываем вас снять ограничения для вакцинированных жителей. Мы в свою очередь гарантируем ответственную работу и соблюдение всех необходимых ограничений, - обратился бизнесмен к Алексею Цыденову.
В комментариях к видео, опубликованному в паблике ves_ulan_ude, одни поддерживают Тумура Дондукова, другие возмущаются, что просят снять ограничения только для вакцинированных:
«А почему только с вакцинированных? Вакцина даёт иммунитет на 6 месяцев. Мы переболели, у нас тоже иммунитет на 6 месяцев. Ну, и в чём разница? Или важен не иммунитет, а сам факт вакцинирования?»
«За счёт вакцинированных тоже далеко не уедешь. Так как не вакцинированных намного больше»
«Их тоже можно понять, люди терпят огромные убытки и готовы идти на любые условия и меры»
«Давно пора снять все ограничения».
Как сообщал «Байкал-Daily», предприятия общепита сейчас работают до 23 часов. Банкетным залам разрешено работать до полуночи. Сохраняются требования к рассадке посетителей в зале: не более четырёх человек за одним столом, без учёта детей.
Также в Бурятии по-прежнему закрыты ночные клубы, дискотеки, в банкетных залах и ресторанах запрещена работа танцевальных площадок.
Режим ограничительных мероприятий продлён в Бурятии до конца сентября. В том числе действует запрет на массовые мероприятия (за исключением случаев, установленных указом главы).
Отметим, в середине августа разрешили работу фудкортов внутри ТРЦ.