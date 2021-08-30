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Бурятский общепит просит отменить ограничения для вакцинированных

Бурятский общепит просит отменить ограничения для вакцинированных
Бизнес, 
Предприниматели считают, что это подстегнёт жителей вакцинироваться быстрее

Предприятия общественного питания Бурятии просят снять ограничения для вакцинированных жителей. Видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову записал руководитель Гильдии рестораторов Улан-Удэ, генеральный директор компании Synergy Group Тумур Дондуков.

- Уважаемый Алексей Самбуевич, мы понимаем всю сложность ситуации, сложившейся из-за пандемии, предприятия общественного питания сегодня находятся в очень сложной финансовой ситуации. Мы предлагаем реальный выход из ситуации – снять ограничения для жителей, вакцинированных на данный момент. Это позволит сохранить бизнес и подстегнёт жителей вакцинироваться быстрее, выработать коллективный иммунитет и вернуться к полноценной жизни. Призываем вас снять ограничения для вакцинированных жителей. Мы в свою очередь гарантируем ответственную работу и соблюдение всех необходимых ограничений, - обратился бизнесмен к Алексею Цыденову.

видео - ves_ulan_ude

В комментариях к видео, опубликованному в паблике ves_ulan_ude, одни поддерживают Тумура Дондукова, другие возмущаются, что просят снять ограничения только для вакцинированных:

«А почему только с вакцинированных? Вакцина даёт иммунитет на 6 месяцев. Мы переболели, у нас тоже иммунитет на 6 месяцев. Ну, и в чём разница? Или важен не иммунитет, а сам факт вакцинирования?»
«За счёт вакцинированных тоже далеко не уедешь. Так как не вакцинированных намного больше»
«Их тоже можно понять, люди терпят огромные убытки и готовы идти на любые условия и меры»
«Давно пора снять все ограничения».

Как сообщал «Байкал-Daily», предприятия общепита сейчас работают до 23 часов. Банкетным залам разрешено работать до полуночи. Сохраняются требования к рассадке посетителей в зале: не более четырёх человек за одним столом, без учёта детей.

Также в Бурятии по-прежнему закрыты ночные клубы, дискотеки, в банкетных залах и ресторанах запрещена работа танцевальных площадок.

Режим ограничительных мероприятий продлён в Бурятии до конца сентября. В том числе действует запрет на массовые мероприятия (за исключением случаев, установленных указом главы).

Отметим, в середине августа разрешили работу фудкортов внутри ТРЦ.


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