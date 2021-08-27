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В пиломатериалах в Бурятии нашли вредителей

В пиломатериалах в Бурятии нашли вредителей
Бизнес,  Фото:pexels.com
Возбуждены административные дела

В партиях лесоматериалов, принадлежащих ООО «Лидер», ООО «Лэком», ООО «Кратос» и ООО «Орион», выявлены живые личинки и имаго малого чёрного елового усача и чёрного соснового усача, короеда шестизубчатого. Вес эти компании находятся в Бурятии. Об этом сообщили пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.

В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении, составлены протоколы.
Россельхознадзор

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