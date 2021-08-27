Возбуждены административные дела
В партиях лесоматериалов, принадлежащих ООО «Лидер», ООО «Лэком», ООО «Кратос» и ООО «Орион», выявлены живые личинки и имаго малого чёрного елового усача и чёрного соснового усача, короеда шестизубчатого. Вес эти компании находятся в Бурятии. Об этом сообщили пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.
В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении, составлены протоколы.
В пиломатериалах в Бурятии нашли вредителей
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