В пиломатериалах в Бурятии нашли вредителей

Возбуждены административные дела



В партиях лесоматериалов, принадлежащих ООО «Лидер», ООО «Лэком», ООО «Кратос» и ООО «Орион», выявлены живые личинки и имаго малого чёрного елового усача и чёрного соснового усача, короеда шестизубчатого. Вес эти компании находятся в Бурятии. Об этом сообщили пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.



В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении, составлены протоколы.

