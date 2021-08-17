Большой спрос на электросамокаты зафиксирован в Бурятии

Летом жители страны активно покупали спортивные товары



Спрос на спортивные товары в РФ за год вырос почти вдвое, а самыми популярными товарами в категории летом 2021 года стали электросамокаты - их покупали более чем в два раза чаще, чем летом 2020 года. Большой спрос был зафиксирован в нескольких регионах, в том числе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование крупнейшего российского ретейлера Wildberries.



- С 1 мая по 12 августа 2021 года россияне приобрели на 85% больше спортивных товаров в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хитами продаж среди всех спортивных товаров стали самокаты - их в штуках россияне купили больше всего. Наиболее высокая динамика продаж отмечена в категории электротранспорта, в частности, электросамокатов - рост составил 120% год к году, - говорится в исследовании.



Повышенный спрос весной и летом в Wildberries отмечают и на электровелосипеды. Их россияне купили на 95% штук больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, отмечает ТАСС.



В регионах страны наиболее высокая динамика спроса на электротранспорт отмечалась в Ульяновской области (+158% рост продаж с 1 мая по 12 августа 2021 год к году), Чувашии (+134%), Бурятии (+124%), Алтае (+117%) и Санкт-Петербурге (+112%).

