В Бурятии создают портал сопровождения и поддержки инвестпроектов

Бизнес, Фото: пресс-служба минэкономики РБ

По мере развития он станет системой продвижения муниципальных инвестиций



В Бурятии появится единая онлайн-система сопровождения и поддержки региональных инвестиционных проектов. В её рамках предполагается живое общение инвесторов, представителей регионов и участников рынка. По мере развития инвестпортал будет трансформироваться в систему продвижения муниципальных инвестиций с широким ассортиментом различных сервисов для пользователей.



- Представители фонда регионального развития РБ, Минэкономики РБ, ассоциации муниципальных образований и АСИ региона на заседании экспертной группы сошлись во мнении, что главной задачей является создание уникального цифрового пространства, объединяющего инвесторов и инициаторов проектов по всей России. Генеральный директор ФРР РБ Гэсэр Доржиев подчеркнул, что новая система также предоставляет актуальную аналитическую информацию муниципалитетов Бурятии, информирует об условиях ведения бизнеса, мерах господдержки и других аспектах реализации проектов, способствуя улучшению инвестклимата региона, – сообщает пресс-служба министерства экономики республики.



Доработка инвестпортала ведётся с учётом рекомендаций министерства экономического развития России и лучших практик региональных информационных систем Татарстана, Москвы, Нижнего Новгорода, Ленинградской области. Его структура будет включать инвествизитку региона с описанием его характеристик с использованием инфографики:

- ключевые преимущества и перспективы для инвесторов;

- туристический и экономический потенциал;

- действующие предприятия;

- реализуемые проекты и отзывы.



В разработке находится также личный кабинет, где инвестор сможет отслеживать дорожную карту реализации проекта, загружать электронные документы и обсуждать напрямую вопросы с куратором.

