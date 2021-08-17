По мере развития он станет системой продвижения муниципальных инвестиций
В Бурятии появится единая онлайн-система сопровождения и поддержки региональных инвестиционных проектов. В её рамках предполагается живое общение инвесторов, представителей регионов и участников рынка. По мере развития инвестпортал будет трансформироваться в систему продвижения муниципальных инвестиций с широким ассортиментом различных сервисов для пользователей.
- Представители фонда регионального развития РБ, Минэкономики РБ, ассоциации муниципальных образований и АСИ региона на заседании экспертной группы сошлись во мнении, что главной задачей является создание уникального цифрового пространства, объединяющего инвесторов и инициаторов проектов по всей России. Генеральный директор ФРР РБ Гэсэр Доржиев подчеркнул, что новая система также предоставляет актуальную аналитическую информацию муниципалитетов Бурятии, информирует об условиях ведения бизнеса, мерах господдержки и других аспектах реализации проектов, способствуя улучшению инвестклимата региона, – сообщает пресс-служба министерства экономики республики.
Доработка инвестпортала ведётся с учётом рекомендаций министерства экономического развития России и лучших практик региональных информационных систем Татарстана, Москвы, Нижнего Новгорода, Ленинградской области. Его структура будет включать инвествизитку региона с описанием его характеристик с использованием инфографики:
- ключевые преимущества и перспективы для инвесторов;
- туристический и экономический потенциал;
- действующие предприятия;
- реализуемые проекты и отзывы.
В разработке находится также личный кабинет, где инвестор сможет отслеживать дорожную карту реализации проекта, загружать электронные документы и обсуждать напрямую вопросы с куратором.
В Бурятии создают портал сопровождения и поддержки инвестпроектов
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