В Бурятии перепишут всех фермеров

Микроперепись покажет, какие изменения произошли в сельском хозяйстве за пять лет
С 1 по 30 августа 2021 года в Бурятии, как и по всей стране, пройдёт сельскохозяйственная микроперепись, сообщили в Бурятстате.
- Микроперепись покажет, какие изменения произошли в сельском хозяйстве с момента всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Данные микропереписи станут основой для определения приоритетных направлений аграрной политики государства, в том числе будут разработаны меры воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, - пояснил руководитель Бурятстата Александр Сарапов.
Для проведения микропереписи составлены списки объектов и организационный план - по республике создано 46 инструкторских и 277 счётных участков, с количеством более 132 тысяч объектов. В оргплан включены сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, некоммерческие объединения и личные подсобные хозяйства граждан.
Определен штат переписного персонала – потребуется 323 человека.
Александр Сарапов рассказал о способах участия в переписи:
- Сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства, а также индивидуальные предприниматели пройдут перепись путём самостоятельного заполнения бланков через электронные системы сбора данных. По остальным объектам пройдут переписчики. Сбор данный будет осуществляться с помощью электронных планшетов, это позволит существенно повысить качество информации и ускорить процесс сбора и обработки данных. Окончательные итоги микропереписи будут подведены и опубликованы в IV квартале 2022 года.
В ходе микропереписи будут использованы планшеты переписчиков всероссийской переписи населения. В Бурятии перепись населения уже стартовала на отдаленных территориях в январе 2021 года. Тогда переписью охвачено население 73 отдаленных местностей Окинского района. Следующий этап пройдёт с 21 по 23 июля на отдалённых территориях Баргузинского и Северо-Байкальского районов.
В Бурятии перепишут всех фермеров
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