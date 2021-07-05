Алексей Цыденов подписал соответствующее постановление
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о субсидиях предпринимателям, бизнес которых закрылся в этот двухнедельный локдаун.
- Подписал постановление, и мы в ближайшее время запускаем выдачу зарплатных субсидий для малого и среднего бизнеса, который был закрыт из-за ковидных ограничений с 15 июня по 11 июля. На субсидии выделяем из республиканского бюджета 137,5 млн рублей. Пострадавшие предприятия получат сумму, исходя из числа сотрудников, дней ограничения и МРОТ, - сообщил на своей странице Алексей Цыденов.
На днях центр «Мой бизнес» начнёт принимать заявки на субсидии.
Прямые субсидии на зарплату – одна из новых мер поддержки бизнеса, напомнил глава. Также пострадавшие предприниматели получат двухмесячную отсрочку в случае, если брали займы по линии республиканской поддержки малого и среднего бизнеса. Тех, кто арендует помещения, находящиеся в госсобственности, освободят от платежей за аренду.
- Главное условие – сохранить коллектив. На 1 сентября численность работающих не должна снизиться более чем на 10%, т.е. численность коллектива должна быть от 90 и выше процентов по сравнению с 1 июня. Дорогие коллеги, спасибо Вам за ответственное отношение к принятым мерам, здоровью близких и окружающих! Работаем! – заключил глава Бурятии.
Глава Бурятии анонсировал субсидии для попавшего под локдаун бизнеса
Бизнес, Фото:
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