Саженцы из Бурятии завоёвывают рынок Монголии

Бизнес, Фото: министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии

Монгольская сторона закупает саженцы яблони, абрикосов, груш и слив



Предприятие, занимающееся саженцами в Селенгинском районе Бурятии, завоёвывает рынок Монголии.



- Сегодня эта компания занимает лидирующие позиции по производству и продаже саженцев во всех регионах от Иркутска до Благовещенска, вышла на экспорт, завоевав рынок Монголии, - сообщили в пресс-службе министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.



Руководитель компании Валентина Данзанова сообщила, что объёмы экспорта слегка уменьшились только из-за пандемии.



- А так, 10 процентов нашего объёма в Монголию уходило. Там хорошо берут плодовые саженцы: яблоню, сливу, грушу, абрикос, - рассказала Валентина Данзанова.

