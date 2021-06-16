Монгольская сторона закупает саженцы яблони, абрикосов, груш и слив
Предприятие, занимающееся саженцами в Селенгинском районе Бурятии, завоёвывает рынок Монголии.
- Сегодня эта компания занимает лидирующие позиции по производству и продаже саженцев во всех регионах от Иркутска до Благовещенска, вышла на экспорт, завоевав рынок Монголии, - сообщили в пресс-службе министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
Руководитель компании Валентина Данзанова сообщила, что объёмы экспорта слегка уменьшились только из-за пандемии.
- А так, 10 процентов нашего объёма в Монголию уходило. Там хорошо берут плодовые саженцы: яблоню, сливу, грушу, абрикос, - рассказала Валентина Данзанова.
Саженцы из Бурятии завоёвывают рынок Монголии
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мобильная группа только за день составила 28 протоколов
Монгольская сторона закупает саженцы яблони, абрикосов, груш и слив
Запертый парень ждал полтора часа, чтобы его выпустили
Зрители не соблюдали режим социального дистанцирования и масочный режим
Большой рост заболеваемости регистрируется в Закаменском и Иволгинском районах
Минпромторг собирает данные о закрытых во время третьей волны коронавируса предприятиях
В основном здесь трудятся бывшие работники расформированного Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
Предприятия общепита проводят массовые увеселительные мероприятия и нарушают режим работы
Нарушение вскрыла прокуратура
Бизнес, 14.06.2021
Организаторы летней чартерной программы в Бурятию обещали соблюдать максимальные антиковидные меры предосторожности
Каждая карусель, башня свободного падения или батут должны быть поставлены на учёт
Образовательная программа стартовала 9 июня и завершится 13 июня
В кафе выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований
В преддверии выходных усилят рейды в организациях торговли и общепита
Рыбный цех открыли в Ангарске