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Саженцы из Бурятии завоёвывают рынок Монголии

Саженцы из Бурятии завоёвывают рынок Монголии
Бизнес,  Фото:министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии
Монгольская сторона закупает саженцы яблони, абрикосов, груш и слив

Предприятие, занимающееся саженцами в Селенгинском районе Бурятии, завоёвывает рынок Монголии.

- Сегодня эта компания занимает лидирующие позиции по производству и продаже саженцев во всех регионах от Иркутска до Благовещенска, вышла на экспорт, завоевав рынок Монголии, - сообщили в пресс-службе министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Руководитель компании Валентина Данзанова сообщила, что объёмы экспорта слегка уменьшились только из-за пандемии.

- А так, 10 процентов нашего объёма в Монголию уходило. Там хорошо берут плодовые саженцы: яблоню, сливу, грушу, абрикос, - рассказала Валентина Данзанова.
саженцы деревьев Монголия
 
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