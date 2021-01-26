Улан-удэнцы «сдают» безмасочников

Мобильные группы продолжают проверять обращения жителей о нарушениях антиковидных мер



Мобильные группы по соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции проводят проверки по сообщениям жителей Бурятии на номер 112. Очевидцы сообщают о нарушениях мер профилактики, отсутствии и недостаточном контроле за противоэпидемическими мероприятиями в организациях торговли, общепита, сферы услуг.



- 25 января от жителя Улан-Удэ поступил звонок о том, что в офисе продаж и обслуживания абонентов «Ростелеком» на ул. Жуковского сотрудниками не соблюдается масочный режим. Для проверки данного сигнала в офис направлена мобильная группа, и установлен факт нарушения сотрудниками масочного режима при обслуживании посетителей. Составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Также продолжается работа мобильных групп по установленному графику. В рейды выходят как дневные, так и вечерние группы. По результатам ранее проведенных рейдов к административной ответственности привлекаются юридические лица, не обеспечившие профилактические мероприятия в требуемом объёме.



- Так, суд назначил штраф в размере около 100 тысяч рублей отношении руководства торгового комплекса «Крестьянский». На рынке во время мониторинговых исследований специалисты Роспотребнадзора выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований, - уточнили в правительстве Бурятии.

















