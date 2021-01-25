В Бурятии продолжают смягчать ограничительные меры, введённые из-за коронавируса
В Бурятии театрам и кинотеатрам разрешили работать с 50% загрузкой зрительных залов. Прежде им разрешена была загрузка не более 30%. В некоторых кинозалах не разрешалось даже пришедшим парам сидеть рядом – только через одно кресло.
Решение о смягчении ограничительных мер в отношении театров и кинотеатров принял республиканский оперштаб 25 января, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Также возобновляют работу культурно-досуговые учреждения, дома культуры и клубы, в районах республики и Улан-Удэ - также с загрузкой до 50%.
При этом в организациях должны соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора. Посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
Кинотеатры, закрытые с марта, возобновили в Бурятии работу в октябре. Театрам разрешили открыться позже – только во второй половине декабря.
Как сообщал «Байкал-Daily», также смягчение ограничительных мер коснулось школ. Крупные школы Бурятии (с количеством обучающихся свыше 1000 человек), частично работающие в дистанционном режиме, вернутся к очной форме обучения с 1 марта.
В Бурятии дали поблажку театрам и кинотеатрам
Бизнес, Фото:
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