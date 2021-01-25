Школы Бурятии возвращаются к нормальной жизни

Исключение сделано только для Сотниковской школы



Крупные школы Бурятии с количеством обучающихся свыше 1000 человек полностью перейдут на очную форму обучения с 1 марта. Решение принял 25 января республиканский оперштаб, сообщили в правительстве Бурятии.



В настоящее время в этих школах обучение организовано в частичном дистанционном формате. В условиях распространения коронавируса 30% контингента обучались удалённо. Смены чередовались по истечении двух недель.



В штатном режиме школы начнут работать с 1 марта. Исключение составит только Сотниковская средняя школа, которая продолжит работу в режиме частичного дистанционного обучения. Причина – в отсутствии возможности обеспечить противоэпидемические меры в полном объёме.



Всего в республике 28 школ с количеством обучающихся свыше 1000 детей, из которых 22 находятся в Улан-Удэ. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил мэру города Игорю Шутенкову и министру образования и науки Бурятии Баиру Жалсанову обеспечить весь комплекс профилактических мероприятий в этих школах. В том числе проверить наличие необходимого количества рециркуляторов и дезинфицирующих средств.









