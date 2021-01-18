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ТГК-14 оштрафовали за обсчёт улан-удэнцев

ТГК-14 оштрафовали за обсчёт улан-удэнцев
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
ТГК-14 насчитала горожанам лишние 14,5 миллионов рублей

В 2020 году в управление муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ поступило 1300 обращений на необоснованные начисления оплаты за тепло от ПАО ТГК-14». При проверке платёжек теплоснабжающей организации было выявлено, что излишне жителям Улан-Удэ было предъявлено 14,5 миллионов рублей.

- Это конкретно те жалобы, которые к нам поступили. В связи с тем, что федеральным законом был принят мораторий на проведение проверок, все проверки проводились по требованию прокуратуры. То есть, не все ещё обращение доходили до нашего управления, по какой-то части обращений проверку сделала сама прокуратура и вынесли представление, - сообщила на брифинге начальник управления муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ Алёна Азаревич.

Из 14,5 миллионов более 8 миллионов рублей – это неправомерное доначисление платы услуги за отопление.

- Остальные суммы – это были неправомерные корректировки, то есть нарушение прибороучёта, его работоспособность, - добавила Алёна Азаревич.

Все материалы поверок направлены в республиканский Роспотребнадзор. Всего за 2020 год таковых 23.

В управлении Роспотребнадзора были возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 14.7 КоАП (обсчёт потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей). По результатам рассмотрения дел ресурсоснабжающая организация признана виновной и привлечена к административной ответственности – штраф на общую сумму 422 тысяч рублей.

– Потребители, к сожалению, не разбираются в тех формулах, которые прописаны в 354 постановлении РФ. Мы разработали дорожную карту, сейчас подтвердим её с нашими общественниками. Будем больше работать на профилактику нарушений. Проводить разъяснительную работу по порядку начислений, по договору управления многоквартирного дома. Планируем два раза в месяц «горячую линию» с нашими инспекторами по расчётам, – подчеркнула Азаревич.

На данный момент перерасчёт обратившимся потребителям уже сделан.

Все материалы направлены в прокуратуру Бурятии для проверки и принятия правового решения.

За аналогичные нарушения в прошлом году ПАО «ТГК-14» было оштрафовано на 650 тысяч рублей. Управлением муниципальной жилищной инспекцией было выявлено нарушений на сумму 40 млн. рублей. В том числе несвоевременные корректировки начислений по показаниям счетчика после его ввода в эксплуатацию. Материалы проверок также были направлены в прокуратуру Бурятии для принятия мер прокурорского реагирования.
ТГК-14 штраф
 
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