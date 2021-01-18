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Александр Богомоев стал лицом мясного бренда

Александр Богомоев стал лицом мясного бренда
Бизнес,  Фото:пресс-служба администрации Могойтуйского района
В Агинском округе открылся цех мясных полуфабрикатов

16 января в селе Цаган-Ола Могойтуйского района Агинского Бурятского округа презентовали продукцию мясных полуфабрикатов «Чемпион». Брендом для новой продукции выступил российский борец вольного стиля Александр Богомоев.

Трёхкратный чемпион России, чемпион I Европейских игр, чемпион Европы родом из окружного центра Усть-Ордынского Бурятского округа. С агинской землей его связывает дружба с семьёй молодых предпринимателей Этигэлом и Туяной Гомбоевых.

- Участие в этом бизнес-проекте имеет свою предысторию, сначала была задумка организовать дело в Улан-Удэ, но в итоге мы остановились на открытии цеха в Аге. Планируем и дальше развивать наш проект, - рассказал Александр Богомоев.

Уже сегодня продукцию бренда можно встретить на полках магазинов округа.

- Здесь хорошие условия, поддержка, агинское мясо ценится потребителями. В ассортименте предприятия стейки, ростбиф, пельмени и традиционное национальное блюдо – буузы, которые лепятся вручную. В будущем мы собираемся выходить на рынок России. Мы обговаривали условия сотрудничества с магазином «Пятёрочка» (Москва), «Титан» (Улан-Удэ), с магазинами Якутска, Хабаровска, Благовещенска и Красноярска. Чтобы запустить бизнес-проект в больших объёмах нам, конечно же нужна поддержка и дополнительное финансирование, - объяснила хозяйка цеха полуфабрикатов Туяна Гомбоева.

В открытии цеха приняли участие начальник отдела агропромышленного комплекса администрации Агинского Бурятского округа Жаргалма Жаргалова, глава Могойтуйского района Булат Нимбуев, жители и гости села. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Агинский Бурятский округ Александр Богомоев мясопродукты
 
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