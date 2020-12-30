В Улан-Удэ наказали медлительного дорожного подрядчика

Ремонт едва не был сорван на нескольких улицах



В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушение закона при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



- Установлено, что в 2020 году Улан-Удэстройзаказчик заключил с ООО «Дорремстрой» контракт на выполнение ремонта автомобильной дороги улиц Демьяна Бедного, Минина, Водопадная, Майская. Однако подрядчик в предусмотренные контрактом сроки не приступил к выполнению работ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В отношении генерального директора общества и юридического лица прокурор вынес постановления о возбуждении дела об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ. Иволгинский районный суд назначил виновным лицам штрафы.



Судебные постановления вступили в законную силу.



Кроме того, руководителю муниципального учреждения внесено представление в связи с отсутствием надлежащего контроля за исполнением контракта. Представление удовлетворено. Контракт расторгнут, заключён новый контракт с другим подрядчиком. Сейчас дорожные работы выполнены, уточнили в прокуратуре.





