В Бурятии бизнесмены заняли чужие земли

Предприниматели не имели прав собственности на эти земли



Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии три пункта приёма и отгрузки древесины и придорожное кафе, помимо своих земельных участков, заняли прилегающие к ним земельные участки. Однако права собственности у предпринимателей на эти участки отсутствуют.



Индивидуальным предпринимателям и юридическому лицу внесены представления. Они удовлетворены. Нарушители приняли меры к регистрации прав собственности на занимаемые земельные участки.



Было возбуждено три административных дела за самовольное занятие земельного участка. Виновным лицам назначены наказания в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

