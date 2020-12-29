Предприниматели не имели прав собственности на эти земли
Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии три пункта приёма и отгрузки древесины и придорожное кафе, помимо своих земельных участков, заняли прилегающие к ним земельные участки. Однако права собственности у предпринимателей на эти участки отсутствуют.
Индивидуальным предпринимателям и юридическому лицу внесены представления. Они удовлетворены. Нарушители приняли меры к регистрации прав собственности на занимаемые земельные участки.
Было возбуждено три административных дела за самовольное занятие земельного участка. Виновным лицам назначены наказания в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии бизнесмены заняли чужие земли
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