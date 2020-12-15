В Улан-Удэ мобильные группы выявили нарушения в «Янте» и Fix Price

Стало известно, сколько уже составили протоколов о несоблюдении мер профилактики



В Бурятии мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавируса весь период работы составили 7272 протокола об административных правонарушениях. Проверками охвачено 35,9 тысяч объектов и 87,9 тысяч граждан, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В период новогодних праздников усилен контроль в организациях торговли и общепита. Ежедневно в рейды заступают мобильные группы от органов исполнительной государственной власти, муниципалитетов, МВД, Росгвардии. Также непрерывные мониторинговые исследования на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям продолжает управление Роспотребнадзора.



Только за минувшие сутки в республике проверено 826 объектов, составлено 152 протокола об административном правонарушении в отношении юридических и физических лиц.



- Так, нарушения выявлены в торговом павильоне одежды на базе Буркоопсоюза, в кафе восточной кухни «Халяль» на ул. Воровского. На должностных лиц составлены протоколы о нарушении масочного режима и несоблюдении социального дистанцирования в магазине «Янта» на улице Толстого и торговом зале магазина Fix Pricе, - уточнили в правительстве Бурятии.





