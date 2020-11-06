Умершего Виктора Тугутова называют «человеком-эпохой»
В США скончался известный бизнесмен из Бурятии, бывший директор концерна «Забайкаллес» Виктор Еремеевич Тугутов. Об этом сообщил предприниматель Зоригто Саханов.
- Из Бостона пришла скорбная весть. Не стало Виктора Еремеевича Тугутова, человека-эпохи в истории современной Бурятии. Мы вместе встречали 2019 год в его уютном доме в городке Сент-Питерсберг на побережье Мексиканского залива. Несмотря на годы, Виктор Еремеевич был полон надежд и планов, направленных на привлечение инвестиций в экономику республики и дальневосточного макрорегиона, - отметил Зоригто Саханов.
Виктор Еремеевич Тугутов создал и многие годы возглавлял концерн «Забайкаллес» - лидера лесопромышленной отрасли Советского Союза в 80-х годах.
- Сложно представить, что в далеком 1989 году Виктор Еремеевич в числе четырех ведущих промышленников-государственников страны окончил бизнес-школу MBA Нью-Йоркского университета. От нас ушёл человек, чьи масштабы личности неоценимы. Неисчерпаемая кладезь жизненной мудрости и знаний, целеустремленной энергии и управленческого опыта. «Богатыри – не мы». Светлая память, - поделился Зоригто Саханов.
Виктор Еремеевич Тугутов родился в 1936 году в Улан-Удэ. Окончил Челутаевскую семилетнюю школу и продолжил учебу в Улан-Удэ, где в 1953 году получил среднее образование. Окончил ГПТУ № 6 и начал трудовую деятельность рабочим в Челутаевском ЛПХ, Хандагатайском ЛПХ, Удинской сплавной конторе.
С 1968 по 1972 год обучался в Ленинградской лесотехнической академии и после ее окончания работал в комбинате «Забайкаллес». В 1974 году был направлен на работу в Онохойский ЛПК главным инженером, а в 1976 году назначен директором, где проработал до 1984-го. В этот период проявился его талант руководителя, организатора: на предприятии в эти годы происходит подъём в производстве, наращиваются технологические мощности, вводятся и реорганизуются новые цеха, приобретается оборудование и механизмы. Особое внимание Виктор Еремеевич уделял социально-бытовой сфере: за период его работы директором асфальтируются улицы посёлка, строятся больница, поликлиника, банно-прачечный комбинат, дом быта, детский сад «Солнышко», спортивный комплекс, профилакторий «Лесник», дом пионеров и многое другое.
В 1984 году Виктора Еремеевича назначили первым секретарем Заиграевского РК КПСС, где он проработал до 1986-го. Затем два года он – директор Нийского ЛПХ «Иркутсклеспрома», пять лет работал генеральным директором «Забайкаллеса» в Бурятии, с 1995 по 1997 год – директором «Батлеса» в Читинской области, после чего три года возглавлял Забайкальскую лесную компанию.
В США скончался известный бизнесмен из Бурятии
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Иркутской области партнёрами сервиса стали три крупных топливных компании
Бизнесу помогут в связи с отменой ЕНВД
Бесконтактная оплата смартфоном теперь доступна через Сбербанк Онлайн
Поддержку дадут, независимо пострадали они от пандемии или нет
Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения компании
Бизнес, 04.11.2020
Умный девайс оснащён встроенными виртуальными помощниками
Бизнес, 04.11.2020
Урожай в этом году убирали более 350 комбайнов, оборудованных Cognitive Agro Pilot
В республике за 3 месяца более 180 организаций оформили подписку на сервис
О закрытии своего детища объявил Лев Бардамов
Получение образования по программам оплатит государство
Земельные участки инвестору выделили в пригородном районе
В республике появится 10-й муниципальный кинозал
Нарушения выявил Россельхознадзор
Были проверены торговые базы и ТЦ «Центральный»
В международной конференции по искусственному интеллекту примут участие 58 стран