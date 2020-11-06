В США скончался известный бизнесмен из Бурятии

Бизнес, Фото: страница Зоригто Саханова

Умершего Виктора Тугутова называют «человеком-эпохой»



В США скончался известный бизнесмен из Бурятии, бывший директор концерна «Забайкаллес» Виктор Еремеевич Тугутов. Об этом сообщил предприниматель Зоригто Саханов.



- Из Бостона пришла скорбная весть. Не стало Виктора Еремеевича Тугутова, человека-эпохи в истории современной Бурятии. Мы вместе встречали 2019 год в его уютном доме в городке Сент-Питерсберг на побережье Мексиканского залива. Несмотря на годы, Виктор Еремеевич был полон надежд и планов, направленных на привлечение инвестиций в экономику республики и дальневосточного макрорегиона, - отметил Зоригто Саханов.



Виктор Еремеевич Тугутов создал и многие годы возглавлял концерн «Забайкаллес» - лидера лесопромышленной отрасли Советского Союза в 80-х годах.



- Сложно представить, что в далеком 1989 году Виктор Еремеевич в числе четырех ведущих промышленников-государственников страны окончил бизнес-школу MBA Нью-Йоркского университета. От нас ушёл человек, чьи масштабы личности неоценимы. Неисчерпаемая кладезь жизненной мудрости и знаний, целеустремленной энергии и управленческого опыта. «Богатыри – не мы». Светлая память, - поделился Зоригто Саханов.



Виктор Еремеевич Тугутов родился в 1936 году в Улан-Удэ. Окончил Челутаевскую семилетнюю школу и продолжил учебу в Улан-Удэ, где в 1953 году получил среднее образование. Окончил ГПТУ № 6 и начал трудовую деятельность рабочим в Челутаевском ЛПХ, Хандагатайском ЛПХ, Удинской сплавной конторе.



С 1968 по 1972 год обучался в Ленинградской лесотехнической академии и после ее окончания работал в комбинате «Забайкаллес». В 1974 году был направлен на работу в Онохойский ЛПК главным инженером, а в 1976 году назначен директором, где проработал до 1984-го. В этот период проявился его талант руководителя, организатора: на предприятии в эти годы происходит подъём в производстве, наращиваются технологические мощности, вводятся и реорганизуются новые цеха, приобретается оборудование и механизмы. Особое внимание Виктор Еремеевич уделял социально-бытовой сфере: за период его работы директором асфальтируются улицы посёлка, строятся больница, поликлиника, банно-прачечный комбинат, дом быта, детский сад «Солнышко», спортивный комплекс, профилакторий «Лесник», дом пионеров и многое другое.



В 1984 году Виктора Еремеевича назначили первым секретарем Заиграевского РК КПСС, где он проработал до 1986-го. Затем два года он – директор Нийского ЛПХ «Иркутсклеспрома», пять лет работал генеральным директором «Забайкаллеса» в Бурятии, с 1995 по 1997 год – директором «Батлеса» в Читинской области, после чего три года возглавлял Забайкальскую лесную компанию.





