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Сбербанк выпустил образовательные ролики на жестовом языке

Сбербанк выпустил образовательные ролики на жестовом языке
Бизнес, 
Люди с нарушениями слуха узнают о специально разработанных для них сервисах, а также познакомятся с основами безопасности управления своими финансами

К Международному дню глухих Сбербанк выпустил серию образовательных видео на русском жестовом языке. Видеообучение финансам и цифровым сервисам на жестовом языке поможет сотням тысяч людей с нарушениями слуха получить полезную информацию об использовании современных банковских сервисов, продуктов и услуг привычным для них способом. Ролики сопровождаются титрами и закадровым голосом, чтобы родные и близкие людей с нарушениями слуха могли вместе с ними ознакомиться с материалом.

Из роликов зрители смогут узнать о специальных сервисах Сбербанка для людей с нарушениями слуха, получить совет, как пользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн, а также познакомиться с основами безопасности управления своими финансами. В роликах также подробно рассказывается о том, что сотрудники отделений и офисов Сбербанка в любой момент могут организовать для клиентов с нарушениями слуха видеозвонок с сурдопереводчиком на своём рабочем планшете. Эта бесплатная услуга доступна в 6 тысячах офисов Сбербанка.

Инициатива запускается в рамках социального проекта «#ФинансыДоступно» и призвана сделать финансовые и цифровые сервисы Сбербанка одинаково понятными для всех без исключения. В качестве ведущих и экспертов выступают сотрудники Сбербанка, клиенты с нарушениями слуха и сурдопереводчики.

- Для нас важно говорить с нашими клиентами на одном языке. Доступность всех банковских продуктов, сервисов и услуг – это один из основных принципов деятельности Сбербанка. В решении этой задачи нам помогают наши эксперты с нарушениями слуха и зрения, ведь создать качественный продукт для пользователя можно только полностью погрузившись в его ожидания, - сообщила Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Сбербанк банки сурдоперевод
 
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