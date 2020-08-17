В Бурятии после ремонта на 13 млн в гимназии отваливается штукатурка

На днях общественники выехали на место и зафиксировали обвал штукатурки фасада. Эксперты ОНФ полагают, что плохой ремонт стал следствием того, что представители Гусиноозёрской гимназии, органы муниципальной власти и районные органы прокуратуры проигнорировали многочисленные заявления местных жителей, бивших тревогу.







- Если бы органы прокуратуры провели качественную проверку, а представители муниципальной власти отнеслись внимательно к жалобам горожан, то на ранней стадии можно было бы выявить существенные нарушения, допущенные при ремонте гимназии, и не доводить дело до претензионной работы в суде. В капитальный ремонт вложено немало денег, но о каком качестве можно говорить, если по прошествии всего нескольких месяцев штукатурка фасада здания стала отходить, - пояснил активист регионального отделения ОНФ в Республике Бурятия Сергей Лесников.













Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта направили в прокуратуру Бурятии обращение с просьбой дать оценку действиям сотрудников межрайонной прокуратуры, которые проверяли качество капитального ремонта гимназии в Гусиноозёрске. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ по Бурятии.В конце 2019 года активисты ОНФ выявили, что, выполняя капитальный ремонт Гусиноозёрской гимназии в Селенгинском районе, подрядчик использовал гнилые доски и иные некачественные строительные материалы. При этом на ремонт было потрачено свыше 13 млн рублей.По данному факту общественники тогда обратились в межрайонную прокуратуру. В ответ сотрудники надзорного ведомства сообщили, что при проверке с привлечением специалиста древесные материалы с плесенью, указанные в обращении ОНФ, были отбракованы подрядчиком и не рекомендованы к использованию. Помимо этого, никаких нарушений выявлено не было, оснований для мер прокурорского реагирования не имелось, говорилось в ответе прокуратуры.В июне 2020 года из Селенгинского районного управления образования на запрос общественников пришёл ответ о том, что после приёмки выполненных работ по капитальному ремонту гимназии выявлено разрушение штукатурки фасада здания. Заказчик подготовил пакет документов для обращения в суд для привлечения подрядчика к ответственности. В настоящее время исковое заявление рассматривает в первой инстанции Арбитражного суда Бурятии.