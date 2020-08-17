 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

В Бурятии после ремонта на 13 млн в гимназии отваливается штукатурка

В Бурятии после ремонта на 13 млн в гимназии отваливается штукатурка
Бизнес,  Фото:ОНФ в Бурятии
ОНФ просит прокуратуру Бурятии оценить действия своих сотрудников, проверявших качество ремонта гимназии

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта направили в прокуратуру Бурятии обращение с просьбой дать оценку действиям сотрудников межрайонной прокуратуры, которые проверяли качество капитального ремонта гимназии в Гусиноозёрске. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ по Бурятии.

На днях общественники выехали на место и зафиксировали обвал штукатурки фасада. Эксперты ОНФ полагают, что плохой ремонт стал следствием того, что представители Гусиноозёрской гимназии, органы муниципальной власти и районные органы прокуратуры проигнорировали многочисленные заявления местных жителей, бивших тревогу.


В конце 2019 года активисты ОНФ выявили, что, выполняя капитальный ремонт Гусиноозёрской гимназии в Селенгинском районе, подрядчик использовал гнилые доски и иные некачественные строительные материалы. При этом на ремонт было потрачено свыше 13 млн рублей.

По данному факту общественники тогда обратились в межрайонную прокуратуру. В ответ сотрудники надзорного ведомства сообщили, что при проверке с привлечением специалиста древесные материалы с плесенью, указанные в обращении ОНФ, были отбракованы подрядчиком и не рекомендованы к использованию. Помимо этого, никаких нарушений выявлено не было, оснований для мер прокурорского реагирования не имелось, говорилось в ответе прокуратуры.

В июне 2020 года из Селенгинского районного управления образования на запрос общественников пришёл ответ о том, что после приёмки выполненных работ по капитальному ремонту гимназии выявлено разрушение штукатурки фасада здания. Заказчик подготовил пакет документов для обращения в суд для привлечения подрядчика к ответственности. В настоящее время исковое заявление рассматривает в первой инстанции Арбитражного суда Бурятии.

- Если бы органы прокуратуры провели качественную проверку, а представители муниципальной власти отнеслись внимательно к жалобам горожан, то на ранней стадии можно было бы выявить существенные нарушения, допущенные при ремонте гимназии, и не доводить дело до претензионной работы в суде. В капитальный ремонт вложено немало денег, но о каком качестве можно говорить, если по прошествии всего нескольких месяцев штукатурка фасада здания стала отходить, - пояснил активист регионального отделения ОНФ в Республике Бурятия Сергей Лесников.






гимназия ремонтные работы ОНФ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии после ремонта на 13 млн в гимназии отваливается штукатурка
В Бурятии после ремонта на 13 млн в гимназии отваливается штукатурка
Бизнес, 17.08.2020
ОНФ просит прокуратуру Бурятии оценить действия своих сотрудников, проверявших качество ремонта гимназии
Бурятских овец обследовали на лихорадку
Бурятских овец обследовали на лихорадку
Бизнес, 17.08.2020
Биоматериал был направлен в Иркутск
В Бурятии уволенный сотрудник вернулся на работу через суд
В Бурятии уволенный сотрудник вернулся на работу через суд
Бизнес, 17.08.2020
Также он получил денежную компенсацию
Пострадавший из-за пандемии бизнес в Бурятии рассказал, как выжил
Пострадавший из-за пандемии бизнес в Бурятии рассказал, как выжил
Бизнес, 14.08.2020
Бизнесмены сохранили предприятия и штаты сотрудников благодаря господдержке
В Бурятии ловят нелегальных таксистов
В Бурятии ловят нелегальных таксистов
Бизнес, 14.08.2020
На дорогах проходят специальные рейды
В Улан-Удэ новый асфальт на Трубачеева легко оторвали руками
В Улан-Удэ новый асфальт на Трубачеева легко оторвали руками
Бизнес, 14.08.2020
Свежий ремонт на дороге на Трубачеева придётся переделывать  
Бурятское УФАС завершило спор о названии «Япоша»
Бурятское УФАС завершило спор о названии «Япоша»
Бизнес, 13.08.2020
Московский «Япоша» пожаловался на бурятского «Япошу роллов»  
Коров в Бурятии обследовали на опасные болезни
Коров в Бурятии обследовали на опасные болезни
Бизнес, 13.08.2020
Выявлено 36 положительных проб на лептоспироз и 56 проб на инфекционный ринотрахеит
СберЛогистика теперь доступна через Яндекс.Кассу
СберЛогистика теперь доступна через Яндекс.Кассу
Бизнес, 13.08.2020
Подключение к сервису доставки возможно через личный кабинет
В Бурятии из-за антиковидных нарушений закрыли фитнес-клуб
В Бурятии из-за антиковидных нарушений закрыли фитнес-клуб
Бизнес, 12.08.2020
Клуб-нарушитель находится в сотых кварталах
В партии лесоматериалов в Улан-Удэ обнаружили вредителя
В партии лесоматериалов в Улан-Удэ обнаружили вредителя
Бизнес, 12.08.2020
Владельцу пиломатериала выдано предписание

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^