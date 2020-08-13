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В Улан-Удэ разворачивается «битва» за 97-й маршрут

В Улан-Удэ разворачивается «битва» за 97-й маршрут
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
УФАС завалили жалобами

Бурятское УФАС рассмотрело очередные жалобы по конкурсу на право перевозок по городскому маршруту № 97, 97 «Квартал» в Улан-Удэ. Жалобы ООО «Альянс» и индивидуального предпринимателя признаны необоснованными, сообщили в пресс-службе УФАС,

Оба заявителя оспаривали допуск к конкурсу ООО «Южный», ставшего в итоге победителем торгов. По мнению конкурентов, данный участник представил в своей заявке недостоверные сведения, и конкурсная комиссия должна была его заявку отклонить.

Ранее УФАС выдавало предупреждение ООО «Южный», так как установило в действиях компании признаки недобросовестной конкуренции. В конкурсной заявке перевозчик указал четыре автобуса, уже задействованные в Гусиноозёрске. Предупреждение было исполнено, данные автобусы не учитывались при оценке заявки ООО «Южный».

- Таким образом, конкурсная комиссия обладала достоверной информацией о количестве транспортных средств победителя конкурса и не имела оснований для отклонения заявки, - пояснили в антимонопольном органе.

Хоть и эти жалобы и отклонены, недавно в УФАС поступила новая.

На этот раз действия конкурсной комиссии комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ оспаривает НПТК «Дархан-Авто». Компания не согласна с отказом в допуске к участию в торгах.

Рассмотрение данной жалобы состоится 17 августа.
УФАС общественный транспорт
 
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