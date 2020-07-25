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Бурятская нефритовая фабрика в кризис сохранила стабильную работу

Бурятская нефритовая фабрика в кризис сохранила стабильную работу
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Фабрика по переработке нефрита «Ориентал Вэй» ежемесячно выпускает продукции более чем на 20 миллионов

«Ориентал Вэй», единственная в России фабрика по переработке и обогащению нефрита, не остановила свою работу во время пандемии. Компания нуждается в господдержке, но даже при временном отсутствии дохода сохранила все рабочие места и прежний уровень зарплат.

Много сил и средств было выделено на соблюдение предписанных санитарных норм. С целью соблюдения мер предосторожности введены две производственные смены, исключена возможность контактов между сотрудниками из разных отделов.

В компании «Ориентал Вэй» сегодня работают 118 человек. Фабрика «Ориентал Вэй» единственная в России занимается полным циклом производства из нефрита и выпускает собственную линию ювелирных украшений, предметов интерьера и сувениров. Они создаются из белого, зелёного и других редких оттенков нефрита с Кавоктинского и Окинского месторождений Бурятии.

Компания состоит из двух производственных объектов. На первом происходит первичная переработка и обогащение нефрита, на втором – дизайн, производство изделий, учебный центр и большой шоу-рум продукции фабрики.

В центре Москвы, в гостинице «Балчуг Кемпински» в начале года «Ориентал Вэй» также открыл бутик избранных изделий коллекции.

Запас сырья для производства гарантируется долгосрочными прямыми договорами с «Забайкальским горнорудным предприятием» на поставку до 500 тонн нефрита ежегодно.

Начиная с 2015 года, компания перерабатывает до 350 тонн нефрита в год. В общей сложности за время существования фабрика обработала 1700 тонн ценного камня. Предприятие также перерабатывает и нефрит, который раньше из-за не очень высокого качества сбрасывался в «отвалы». Сегодня такой камень также вовлечён в производственный процесс, приносит доход и с него платятся налоги. Фабрика, расположенная в Промышленном парке Бурятии, ежемесячно выпускает готовой продукции более чем на 20 млн рублей.

Продукция фабрики поставляется на внутренний рынок России и экспортируется в Китай.

На фабрике «можно не только приобрести сувениры и украшения из нефрита, но и узнать об истории камня, его философии и влиянии на здоровье. Для гостей предприятия здесь бесплатно проводят экскурсии. На них можно увидеть, как из куска камня в руках опытного мастера рождается изящное изделие. В шоу-руме фабрики представлена коллекция мастеров камнерезного искусства XVII-XVIII веков.

В связи с пандемией от Промышленного парка фабрика получила освобождение от арендной платы и сейчас оплачивает только коммунальные услуги. Предприятие подало заявку на государственную поддержку, объявленную президентом, оно все ещё на стадии рассмотрения.
нефрит ЗГРП
 
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