Речь идёт о школе №8
В адрес Бурятского УФАС поступила жалоба ГК «БайкалРесурс» на действия заказчика – средней школы № 38 Улан-Удэ.
Компания оспаривает документацию к аукциону на выполнение работ по капитальному ремонту школьного стадиона. По мнению заявителя, заказчиком установлены несоответствующие действующим стандартам требования к характеристикам товаров.
В начале июня Бурятское УФАС уже рассматривало жалобу ГК «БайкалРесурс» на данную закупку. Тогда жалоба была признана обоснованной и заказчику было выдано предписание о внесении изменений в документацию. Однако обновленные требования заявитель также считает незаконными.
Рассмотрение жалобы состоится 6 июля. Заседание будет проведено в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе УФАС.
Ремонт стадиона улан-удэнской школы снова откладывается
Бизнес, Фото:
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