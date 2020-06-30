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Ремонт стадиона улан-удэнской школы снова откладывается

Ремонт стадиона улан-удэнской школы снова откладывается
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Речь идёт о школе №8

В адрес Бурятского УФАС поступила жалоба ГК «БайкалРесурс» на действия заказчика – средней школы № 38 Улан-Удэ.

Компания оспаривает документацию к аукциону на выполнение работ по капитальному ремонту школьного стадиона. По мнению заявителя, заказчиком установлены несоответствующие действующим стандартам требования к характеристикам товаров.

В начале июня Бурятское УФАС уже рассматривало жалобу ГК «БайкалРесурс» на данную закупку. Тогда жалоба была признана обоснованной и заказчику было выдано предписание о внесении изменений в документацию. Однако обновленные требования заявитель также считает незаконными.

Рассмотрение жалобы состоится 6 июля. Заседание будет проведено в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе УФАС.
УФАС школы стадион
 
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