В Улан-Удэ в «Bier Haus» не соблюдали дистанцию и рассаживались по четверо

Бизнес, Фото: УФССП, из архива

Приставы приостановили работу ресторана «Bier Haus»



В Улан-Удэ судебные приставы приостановили на 20 суток деятельность ресторана «Bier Haus», допустившее невыполнение противоэпидемиологических требований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщили в УФССП по Бурятии.



Сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований – на момент проведения проверки ресторан продолжал работать после 22.00 часов. В зале заведения находилось 45 посетителей, которые были рассажены за столами по четыре человека. При этом расстояние между столами составляло менее 1,5 метров.



В связи с нарушением общество с ограниченной ответственностью «Восьмёрка», осуществляющее деятельность в ресторане «Bier Haus», было привлечено к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 20 суток.



В день поступления исполнительного документа судебный пристав возбудил исполнительное производство и приостановил работу ресторана, расположенного по ул. Тулаева, 134 б.



- На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство ресторана предупреждено об административной и уголовной ответственности. В течение срока административного наказания судебный пристав будет проводить проверку надлежащего исполнения требований документа, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

