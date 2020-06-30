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В Улан-Удэ в «Bier Haus» не соблюдали дистанцию и рассаживались по четверо

В Улан-Удэ в «Bier Haus» не соблюдали дистанцию и рассаживались по четверо
Бизнес,  Фото:УФССП, из архива
Приставы приостановили работу ресторана «Bier Haus»

В Улан-Удэ судебные приставы приостановили на 20 суток деятельность ресторана «Bier Haus», допустившее невыполнение противоэпидемиологических требований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщили в УФССП по Бурятии.

Сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований – на момент проведения проверки ресторан продолжал работать после 22.00 часов. В зале заведения находилось 45 посетителей, которые были рассажены за столами по четыре человека. При этом расстояние между столами составляло менее 1,5 метров.

В связи с нарушением общество с ограниченной ответственностью «Восьмёрка», осуществляющее деятельность в ресторане «Bier Haus», было привлечено к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 20 суток.

В день поступления исполнительного документа судебный пристав возбудил исполнительное производство и приостановил работу ресторана, расположенного по ул. Тулаева, 134 б.

- На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство ресторана предупреждено об административной и уголовной ответственности. В течение срока административного наказания судебный пристав будет проводить проверку надлежащего исполнения требований документа, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
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