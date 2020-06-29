В Бурятии оштрафовали фабрику, куда устроился бывший пристав

Прокуратура проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в деятельности ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
В августе 2019 года на фабрику трудоустроился гражданин, ранее занимавший должность судебного пристава-исполнителя.
- Вопреки федеральному закону «О противодействии коррупции», сообщение о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим по месту его прежней работы обществом не направлялось. Прокурор района внес руководителю предприятия представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает прокуратура Бурятии.
Кроме того, по постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего» в виде штрафа.
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