Зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев посетил единственную в регионе ферму по выращиванию радужной форели
Её основатель Анатолий Турков пожаловался на многочисленные проверки и штрафы.
Рыбоводческое хозяйство построено в 2016 году и носит статус инвестиционного проекта. Радужную форель приобретают не только горожане, но и крупные торговые сети, рестораны. Однако пойти в гору уникальному бизнесу мешают постоянные проверки контролирующих органов.
- К нам очень часто приезжают сотрудники Россельхознадзора,- рассказал фермер Анатолий Турков, - они находят все новые нарушения в моей работе. К примеру, говорят, что мне нужно по закону закопать свои пруды. А зачем мне это делать? Я же в них рыбу развожу. Якобы земля используется не по назначению. Но все мои действия как раз в рамках действующего законодательства.
В ближайшее время на площадке министерства экономического развития региона состоится совещание, посвященное деятельности фермы. В ней примут участие сотрудники Россельхознадзора, прокуратуры, министерства природных ресурсов.
Такую уникальную ферму нужно сохранить,- отметил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев, - ведь это, без преувеличения, «изюминка» региона. Будем держать ситуацию на контроле и обязательно разберемся во всех вопросах.
По информации правительства Забайкальского края
Владелец фермы по выращиванию форели в Забайкалье жалуется на штрафы
Бизнес, Фото:
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