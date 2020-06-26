Владелец фермы по выращиванию форели в Забайкалье жалуется на штрафы

Зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев посетил единственную в регионе ферму по выращиванию радужной форели



Её основатель Анатолий Турков пожаловался на многочисленные проверки и штрафы.



Рыбоводческое хозяйство построено в 2016 году и носит статус инвестиционного проекта. Радужную форель приобретают не только горожане, но и крупные торговые сети, рестораны. Однако пойти в гору уникальному бизнесу мешают постоянные проверки контролирующих органов.



- К нам очень часто приезжают сотрудники Россельхознадзора,- рассказал фермер Анатолий Турков, - они находят все новые нарушения в моей работе. К примеру, говорят, что мне нужно по закону закопать свои пруды. А зачем мне это делать? Я же в них рыбу развожу. Якобы земля используется не по назначению. Но все мои действия как раз в рамках действующего законодательства.



В ближайшее время на площадке министерства экономического развития региона состоится совещание, посвященное деятельности фермы. В ней примут участие сотрудники Россельхознадзора, прокуратуры, министерства природных ресурсов.



Такую уникальную ферму нужно сохранить,- отметил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев, - ведь это, без преувеличения, «изюминка» региона. Будем держать ситуацию на контроле и обязательно разберемся во всех вопросах.



По информации правительства Забайкальского края

