На Байкале в Бурятии предотвратили строительство завода по розливу воды

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Земельные участки, принадлежащие ранее Пекинской компании для строительства завода, сняли с кадастрового учёта



18 июня Кабанский районный суд в Бурятии удовлетворил иск о признании отсутствующим права собственности ООО «Колодец земли» на три земельных участка в районе посёлка Клюевка общей площадью более 30, 7 га, кадастровой стоимостью более 12 миллионов рублей. Участки снимут с кадастрового учёта.



Эта компания, учредителем которой является Пекинская холдинговая компания с ограниченной ответственностью «Колодец земли», планировала на трёх участках начать деятельность по розливу байкальской воды.



Земля предоставлена в частную собственность в 2006 году органами исполнительной власти Бурятии. Спорные участки имеют пересечение с государственным лесным фондом, а один из участков расположен на расстоянии 10,8 метров от уреза воды озера Байкал. Вместе с тем, двадцатиметровая территория берега озера Байкал является общедоступной и не подлежащей отчуждению в частную собственность,



- Предоставление участков было осуществлено с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории. Спорные земельные участки относятся к исключительной федеральной собственности, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Указанный судебный акт стал основанием для исключения из единого государственного реестра недвижимости сведений о праве собственности ООО «Колодец земли» на земельные участки и снятия их с кадастрового учета.



Впервые вопрос строительства заводов по розливу байкальской воды возник в начале 2019 года и приобрел широкий общественный резонанс. Природоохранная прокуратура провела анализ планируемых к строительству объектов, проверила законность предоставления земельных участков в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, часть которых оспорена в судебном порядке.

