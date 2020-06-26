Земельные участки, принадлежащие ранее Пекинской компании для строительства завода, сняли с кадастрового учёта
18 июня Кабанский районный суд в Бурятии удовлетворил иск о признании отсутствующим права собственности ООО «Колодец земли» на три земельных участка в районе посёлка Клюевка общей площадью более 30, 7 га, кадастровой стоимостью более 12 миллионов рублей. Участки снимут с кадастрового учёта.
Эта компания, учредителем которой является Пекинская холдинговая компания с ограниченной ответственностью «Колодец земли», планировала на трёх участках начать деятельность по розливу байкальской воды.
Земля предоставлена в частную собственность в 2006 году органами исполнительной власти Бурятии. Спорные участки имеют пересечение с государственным лесным фондом, а один из участков расположен на расстоянии 10,8 метров от уреза воды озера Байкал. Вместе с тем, двадцатиметровая территория берега озера Байкал является общедоступной и не подлежащей отчуждению в частную собственность,
- Предоставление участков было осуществлено с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории. Спорные земельные участки относятся к исключительной федеральной собственности, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Указанный судебный акт стал основанием для исключения из единого государственного реестра недвижимости сведений о праве собственности ООО «Колодец земли» на земельные участки и снятия их с кадастрового учета.
Впервые вопрос строительства заводов по розливу байкальской воды возник в начале 2019 года и приобрел широкий общественный резонанс. Природоохранная прокуратура провела анализ планируемых к строительству объектов, проверила законность предоставления земельных участков в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, часть которых оспорена в судебном порядке.
На Байкале в Бурятии предотвратили строительство завода по розливу воды
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это может стать причиной распространения вредителей
Земельные участки, принадлежащие ранее Пекинской компании для строительства завода, сняли с кадастрового учёта
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%
Бизнес, 25.06.2020
Глава Бурятии поручил подготовить указ
Бурятстат озвучил показатели деятельности малых предприятий за январь-март 2020 года, то есть до начала пандемии коронавируса
Торги были на поставку каменного угля
Жалобы рассмотрит УФАС
Компания незаконно использовала в названии слово «фонд»
Директора школы оштрафовали
Специалисты связывают удорожание с сезонным изменением цен
Кафе не будет работать месяц
Студентов, абитуриентов и выпускников школ приглашают принять участие в вебинаре
Застройщик включил в договоры условия, ухудшающие положение дольщиков
Бизнес, 18.06.2020
Медицинский сервис DocDoc входит в экосистему Сбербанка
Бизнес, 17.06.2020
Оформить ипотеку с господдержкой можно по льготной ставке 6,4% годовых до 1 ноября 2020 года