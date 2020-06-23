Бурятстат озвучил показатели деятельности малых предприятий за январь-март 2020 года, то есть до начала пандемии коронавируса
За январь-март 2020 года на долю малых предприятий (без микропредприятий) приходилось 7,9 % средней численности работников списочного состава предприятий и организаций республики, 14,5 % оборота организаций, 8,8 % отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. Об этом сообщает Бурятстат.
В структуре малых предприятий по видам экономической деятельности преобладали организации, занимающиеся оптово-розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов (26,6 %, в общем количестве малых предприятий (без микропредприятий), промышленным производством (22,4 %), строительством (10,6 %) и операциями с недвижимым имуществом (10,2 %).
Оборот малых предприятий (без микропредприятий) за январь-март составил 12,9 млрд. рублей (+31,6 % к соответствующему периоду предыдущего года в фактически действующих ценах).
Наибольшую долю в формирование оборота внесли малые предприятия оптово-розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (63,6 %), промышленного производства (13,9 %), строительства (8 %) и сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (2,2 %).
- Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (без микропредприятий) в январе-марте составила 16,7 тыс. человек, что на 3,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (без микропредприятий) в январе-марте составила 26511 рублей, что на 15,1 % (в действующих ценах) выше, чем в январе-марте 2019 года, - уточнили в Бурятстате.
До пандемии оборот малых предприятий Бурятии рос
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